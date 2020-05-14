Fox News: коронавирусные долги превратят США в вассала Китая

Демократы в конгрессе США предлагают потратить в связи с пандемией коронавируса ещё $3 трлн, передаёт Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, эти расходы вместе с уже потраченными триллионами загонят Америку в такие долги, что спасти её от банкротства сможет только Китай. При этом, подчёркивает журналист, законопроект усилит власть демократов.

Первое, что надо знать об этом законопроекте: он большой. Может быть, самый большой законодательный документ, какой только был предложен за всю историю США. Всё содержание этого законопроекта, по оценкам, обойдётся в 3 триллиона долларов. Это почти 90 процентов от общей суммы годовых налоговых поступлений в нашей стране.



Не забывайте, что незадолго до этого последний законопроект, направленный на оказание помощи населению в связи с коронавирусом, обошёлся приблизительно в 2 триллиона долларов. И, конечно, наши обычные ежегодные расходы никуда не делись.



Итак, в сумме это громадные траты. И каждый новый доллар придётся занимать. Потому что больше не осталось. Это значит, что, когда дым рассеется, после всех этих расходов спасти нас от банкротства сможет только Китай. Иначе не получится, только он может себе это позволить: у Китая самый сильный баланс в мире. Тогда мы станем его вассалами.



Стоит ли оно того? Что мы получим взамен? Чтобы выяснить это, мы целый день читали законопроект Пелоси. Слишком мало тех, кто его читал, но мы в их числе. И вот что мы обнаружили.



Первое и самое вопиющее: в то время как более 30 миллионов американцев остались без работы, чего нам точно не нужно, так это новой нелегальной дешёвой рабочей силы из-за рубежа. Однако в этом законопроекте прилагаются всевозможные усилия, чтобы предоставить нелегальным иммигрантам, которые — нужно ли напоминать? — вообще не имеют права здесь находиться, миллиарды долларов за счёт налогоплательщиков.



По мнению демократов в палате представителей, нелегальные иммигранты должны иметь право на такие же чеки на 1200 долларов, какие получили американские граждане после принятия предыдущего законопроекта. Они и впоследствии будут получать те же прямые выплаты, что и граждане США.



По сути, это огромная подачка от Демократической партии своей самой любимой опекаемой группе — тем, кто даже не имеет права здесь находиться.



Но это ещё не всё. Законопроектом предусмотрена амнистия. На время коронавирусного кризиса — а они хотели бы, чтобы он длился ещё очень долго, — все нелегальные иммигранты, занятые в так называемых «жизненно необходимых услугах», будут защищены от депортации. Их работодатели тоже будут защищены. Людей нельзя будет преследовать за приём на работу нелегальных иммигрантов.



Не дайте себя обмануть: речь идёт не о защите врачей, которые нужны для медицинской помощи нам, остальным. В данном законопроекте «работники жизненно важных профессий» — это громадная категория, охватывающая почти всю американскую экономику. В неё входят работники продовольственных предприятий, прачечных, предприятий по утилизации отходов, детских садов, сельского хозяйства, транспорта, ресторанов, а также все сотрудники заведений, продающих еду или напитки.



Это тотальная амнистия практически всех нелегалов, уже занявших рабочие места американцев. И как только эта амнистия будет объявлена, она никогда не закончится. Держите пари, что так и будет, что бы вам ни говорили. Все, кто живёт в Вашингтоне, могут это подтвердить. Когда это примут, это уже никуда не денется. И вот тогда больше не будет никаких дебатов о нелегальной иммиграции: вопрос будет закрыт навсегда. И демократы будут побеждать на каждых президентских выборах — на протяжении всей вашей жизни и всей жизни ваших детей и внуков. В том-то и весь смысл.



Дата выхода в эфир 12 мая 2020 года.