WP: борясь с последствиями пандемии, США загоняют себя в «долговую западню»

Быстро наращивая госдолг ради поддержания экономики на фоне пандемии коронавируса, США обрекают себя на проблемы в будущем, пишет The Washington Post. Как поясняет обозреватель издания, ссылаясь на экономистов, экономика страны попала в зависимость от дешёвых денег, что может в конечном счёте завести её в порочный круг слабого роста, низких ставок и высокой закредитованности.

США решились на «скоропалительный эксперимент по привлечению беспрецедентных по объёму займов»: для того, чтобы компенсировать экономический ущерб от пандемии нового коронавируса, правительство и предприятия страны набирают «триллионные» долги, пишет The Washington Post. Как подчёркивает обозреватель издания, американские аналитики при этом прогнозируют, что дефицит федерального бюджета Соединённых Штатов в нынешнем году составит почти $4 трлн — то есть, примерно в два раза больше в процентном выражении относительно ВВП, чем было на протяжении всего периода после окончания Второй мировой войны. Аналогичные рекорды одновременно устанавливают и частные предприятия: гигантские корпорации, включая ExxonMobil и Walgreens, которые на протяжении последних десяти лет и так «объедались» заёмными средствами, теперь доводят свои задолженности до лимитов и обращаются к держателям облигаций, чтобы получить ещё больше денег, говорится в материале WP. Чтобы обеспечить такое масштабное заимствование, Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку до нуля и пополнила свои активы, выкупив долговые обязательства на сумму $2 трлн за шесть недель; в прошлый раз, после кризиса 2008-го года, ФРС понабилось на такой масштабный выкуп без малого четыре года, отмечается в статье.

Привлечение долговых средств необходимо для того, чтобы «заткнуть огромную дыру в экономике», пробитую пандемией коронавируса — и против «открытия государственных налоговых кранов» не выступает ни один авторитетный экономист или политик, продолжает обозреватель WP. Правительства и частные компании часто прибегают к заёмным средствам во «времена неожиданных испытаний», но нынешняя волна заимствований особенная, поскольку перед ней в стране и так активно набирали долги, предупреждает журналист. Высокая долговая нагрузка уже сейчас начинает давить на многие корпорации, которым, вероятно, придётся делать сложный выбор и либо пропускать платежи по кредитам, либо сокращать сотрудников; серьёзные ежемесячные выплаты по ссудам на обучение и кредитным картам приходится делать и миллионам американских потребителей, и такое бремя также будет тормозить восстановление экономики, констатирует автор. Как подчёркивает журналист, экономисты убеждены, что такая сильная закредитованность оставит на теле экономики «шрамы», которые дадут о себе знать после того, как пандемия останется в прошлом: принять решение о прекращении поддержки будет непросто, а к тому же экономика окажется в более уязвимом состоянии, чем перед началом нынешнего кризиса.

«У нас есть повод для серьёзного беспокойства, — прокомментировал ситуацию в интервью The Washington Post профессор экономики Принстонского университета Атиф Миан, который посвятил проблеме закредитованности немало своих работ. — Речь идёт о долговой нагрузки, равного которому в новейшей истории — а то и вообще в истории — не найти. Мы определённо оказались в критической точке».

Как напоминает автор материала, перед началом пандемии американская экономика быстро росла, что отчасти стало результатом снижения налогов в 2017 году и устранения ограничений на бюджетные расходы; однако конгресс США принял эти меры, не позаботясь о том, чем потом за них расплачиваться. Между тем, в прошлом месяце глава минфина США Стивен Мнучин заявлял, что федеральному правительству страну следует без каких-либо ограничений тратить деньги, чтобы помогать компаниям и гражданам, которым навредили принятые властями карантинные меры. «Ставки невероятно низки, поэтому заимствование этих денег будет стоить очень мало, — говорил чиновник. — А с дефицитом мы всё уладим в другие времена. Сейчас не время об этом волноваться». Высказываются и мнения о том, что для спасения американской экономики понадобятся ещё более масштабные расходы: к примеру, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц считает, что правительство США должно полностью обеспечить зарплаты граждан и наложить запрет на выселение людей и лишение должников имущества, а топ-менеджер инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк на прошлой неделе утверждал в интервью, что для поддержки малых предприятий федеральным властям, вероятно, придётся дополнительно потратить $1 трлн, перечисляет автор.

Тем не менее, когда коронавирус всё же будет побеждён, и страна оправится от пандемии, американским лидерам придётся искать способ борьбы с закредитованностью, пишет автор. Для того, чтобы сократить «громадный госдолг» после кризиса понадобится одновременно увеличивать налоги и сокращать расходы, а найти консенсус в правительства для принятия соответствующих решений будет непросто: ни республиканцы, ни демократы в последние годы не делали громких высказываний в поддержку сокращения расходов, подчёркивает журналист. Как отмечает обозреватель WP, бывший вице-президент Джо Байден, который фактически уже выдвинулся в качестве кандидата от Демократической партии на предстоящие президентские выборы, предлагал по сравнению со своими соперниками в гонке за выдвижение весьма скромное увеличение налогов; что до республиканцев, они выступают против повышения налогов почти «рефлекторно». Со сложностями столкнётся и ФРС, которой рано или поздно придётся лишить экономику нынешнего повышенного уровня финансовой поддержки — тем паче, что отказаться от собственных мер поддержания экономики после кризиса 2008 года она успела лишь частично, а после начала пандемии быстро вернулась в «авральный» режим, отмечается в материале WP.

Экономисты обычно объясняют угрозу слишком большого госдолга тем, что если инвесторы вдруг решат, что им не видать дивидендов и начнут быстро распродавать государственные облигации, процентные ставки и инфляция резко вырастут, что вызовет кризис, пишет автор. В такие ситуации много раз попадали государства с экономикой «помельче» американской, но в случае самих США подобный сценарий представляется не слишком вероятным, поскольку доллар является мировой валютой, а страна исторически отличается «относительной экономической стабильностью», полагает журналист. Вместе с тем, американская экономика вот уже сорок лет становится всё более зависимой от заёмных средств: общий объём долга правительства, компаний и домохозяйств на данный момент превышает 250% ВВП страны, напоминает он.

По мнению Атифа Миана, долговое бремя изменит облик американской экономики «едва уловимым, но кардинальным образом»: эпоха сверхнизких ставок подточит рыночную дисциплину, которая в нормальных условиях заставляет инвесторов искать действительно надёжные проекты для вложений, ведь если деньги много лет являются практически «бесплатными» — а именно так обстоят дела в США ещё с 2008-го, — то привлекать финансы могут даже «плохие идеи». Таким образом, обращаясь к заёмным средствам для спасения экономики, США по сути обрекают себя на более слабый экономический рост в будущем, тем более, что «государственная кредитка» используется не для вложений в систему здравоохранения, инфраструктуру и образование, которые могли бы простимулировать рост в будущем, а для того, чтобы «остановить финансовое кровотечение сейчас», говорится в материале WP. В порочный круг слабого роста, низких ставок и увеличивающегося долга уже попала Япония, и похожая судьба может ожидать теперь и США — по мысли Миана, страна загоняет себя в «долговую западню», пишет обозреватель издания.