Американский публицист: чтобы спасти десятки тысяч от коронавируса, США лишают работы миллионы

Иррациональный страх перед эпидемией коронавируса заставил американские власти пойти на саморазрушительные меры в отношении собственной экономики, уверен публицист Патрик Бьюкенен. В статье для The American Conservative он подчёркивает, что вызванные паникой кризис и массовая безработица ударят не только по США, но и по всему миру.

В тот день, когда количество умерших от коронавируса американцев превысило отметку в 15 тыс. человек, США пересекли другой важный рубеж: в стране появились 15 млн безработных. Как пишет публицист Патрик Бьюкенен, за каждого американца, умершего из-за пандемии, 1 тыс. американцев потеряли свои рабочие места. Однако он задаётся вопросом: какую цену США готовы платить за победу в этой войне, цель которой — убить вирус?

Экономисты в банке «Джей Пи Морган» предсказывают, что ВВП США упадёт на 40% этой весной, а безработица этой весной составит 20% от общего количества рабочей силы. Подобного страна не видела со времён Великой депрессии.

«Чтобы спасти американцев от опасности заразиться вирусом, который убил бы 1—3 процента от инфицированных, мы положили всю Америку под аппарат искусственной вентиляции лёгких. Вызывая депрессию мировой экономики — а она станет стопроцентным последствием того, что народу в 328 миллионов человек сказали сидеть дома и социально дистанцироваться друг от друга, — мы объявляем всему миру цену. Цену, которую мы заплатим за то, чтобы спасти или хотя бы уменьшить угрозу тем тысячам, которые в противном случае подхватили бы вирус и умерли», — пишет Бьюкенен.

Он уверен, что потери от социального и экономического разрушения только начинают расти, и продолжатся они куда дольше, чем гибель людей от болезни.

«Поверит ли кто-нибудь такой стране, что она готова к ядерной войне с Россией из-за Эстонии? Стране, которая так боится получить 60 тысяч мертвецов от пандемии, что готова вогнать себя в экономическую депрессию — и всё для того, чтобы снизить потери от этой самой пандемии?» — рассуждает публицист.

И чем дольше длится пандемия, тем шире, глубже и чувствительней будут потери, которые несёт Америка, благополучие которой основано на гигантской горе финансовых долгов. Бросая тысячи малых бизнесов в банкротство, а вместе с ними и миллионы граждан, — все эти решения могут вызвать лавину дефолтов по займам, после которых могут посыпаться уже и банки.

«Решения, которые мы принимаем в момент кризиса с коронавирусом, определяют, очерчивают нас как нацию. Они посылают сигнал всему миру: вот чем мы, американцы, готовы пожертвовать, а вот что мы будем спасать любой ценой. Эти решения определят нашу иерархию ценностей. И эта иерархия может быть совсем другой, чем та, которую мы публично декларируем», — заключает Бьюкенен.