SCMP: новый миропорядок после коронавируса будут строить США, Россия и Китай

После того, как пандемия коронавируса закончится, миропорядок придётся реформировать, и займутся этим три лидирующие силы: Россия, Китай и США, пишет South China Morning Post. По словам автора статьи, им для этого придётся преодолеть разногласия, но это задача достижимая.

Если что-то и ясно про то, каким мир будет после пандемии, то это то, что он будет другим, пишет автор статьи в South China Morning Post. И главными, кто будет решать, каким именно, будут, по его убеждению, США, Россия и Китай.



Это не только самые сильные в стратегическом, военном и экономическом плане страны, но их правители сами действуют так, чтобы задавать правила. И все они будут стараться наложить вето на планы двух других. В деле построения нового мира после пандемии им может помешать ухудшение взаимного доверия и укрепление идеологических установок, а помочь может перспектива общего развала системы, а также если кто-то возьмёт на себя лидерские задачи.



Если в США сейчас максимально капризный лидер, то в Китае наименее прозрачная система, а в России — наименее стабильная. С другой стороны, у США по-прежнему самые большие ресурсы и инновации, включая учёных, которые могут побороть коронавирус, у Китая — слаженная система государственной власти, а в России авторы статьи выделяют хватку и способность к мобилизации.



Идеологическое противостояние США Китаю было сильным ещё до прихода президента Трампа, но с эпидемией оно лишь укрепилось. И после того, «как пыль усядется», оно станет ещё сильнее, полагает автор статьи. И в Китае недоверие по отношению к администрации Трампа находится на самом высоком уровне за последнее время, при этом коронавирус породил в китайцах стремление к национальному выживанию и сопротивлению. Российский поворот к Китаю усилится, прогнозирует эксперт, но при этом психология у россиян европейская, и в отношениях с Китаем им мешает асимметрия в возможностях.



Но при этом автор допускает возможность такой ситуации, при которой Трамп, или его преемник-демократ, Си Цзиньпин и Путин, или его преемник, сядут за одним столом и станут решать проблемы посткоронавирусного мира как в тактической форме, так и стратегически перестраивая международные институты. Так, например, Рузвельт, Сталин и Черчилль друг другу не доверяли, но вели переговоры.



А обсудить им будет что, уверен автор статьи. Прежде всего, восстановление международных институтов здравоохранения и управления экстренными ситуациями, чтобы в следующую пандемию страны могли открыто обмениваться информацией, чтобы им хватало ресурсов, медикаментов, людей и логистики.



Кроме того, им нужно будет выработать пакет мер, включая совместные проекты, чтобы восстановить экономику. Нужны новые институты в киберпространстве, которые бы регулировали соотношение свободы слова и национального контроля над интернетом, в управлении потоками беженцев, в космосе, энергетике, в регулировании возобновляемых природных ресурсов, а также в промежуточных зонах вроде Арктики и в точках соединения бывшего советского пространства с Европой и Азией.



Ни на Ближнем Востоке, ни в Восточной Азии нет значимых региональных систем безопасности. В мире есть и ряд несостоявшихся или слабых государств, среди которых автор статьи называет Украину, Белоруссию, Киргизию, Индонезию и Филиппины, и всем им нужна будет экономическая и административная помощь для того, чтобы вернуться к стабильности.



Такой новый миропорядок автор статьи предлагает считать «либеральным миропорядком, версия вторая», поскольку, по его словам, та система, которая существовала до пандемии при всех её недостатках была наиболее мирной и организованной, смогла объединить весь мир с помощью транспорта, торговли, образования и вытащить миллиарды людей из бедности.



Однако конфликты в Северо-Восточной Азии, на бывшем советском пространстве и на Ближнем Востоке могут разделить мир, так что автор статьи советует трём главным державам найти им разрешение. По его мнению, в новом миропорядке должно быть больше Азии и Африки, но при этом все должны осознавать границы человеческих конструкций и гения, опасность ошибок и слабость цивилизации, пишет South China Morning Post.