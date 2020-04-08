Cumhuriyet: нельзя давать НАТО простор для действий в Чёрном море
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решено «углублять партнёрство с Украиной и Грузией ещё сильнее». Столтенберг объявил также о содержании пакета мер поддержки этих двух стран: проведение учений, обеспечение доступа к большему количеству программ образования и подготовки НАТО, обмен данными РЛС, с тем чтобы лучше представлять, что происходит в воздушном пространстве региона. Как пишет Cumhuriyet, эти меры показывают, что США будут форсировать политику притеснения и окружения России и Турции в Чёрном море.
Как продолжает издание, примечательно, что в последние дни на повестке дня снова возник проект Эрдогана по сооружению канала «Стамбул». Он способен подорвать конвенцию Монтрё, вызвать полемику вокруг пересмотра конвенции, и поэтому канал «Стамбул» по сути станет маршрутом в Чёрное море для НАТО.
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