Cumhuriyet: нельзя давать НАТО простор для действий в Чёрном море

Чёрное море должно оставаться морем прибрежных стран, и США должны быть вдали от него. Как пишет Cumhuriyet, это отвечает национальным интересам как России, так и Турции, поэтому Анкаре нужно пойти на определённые шаги, чтобы разрядить напряжённую ситуацию в регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решено «углублять партнёрство с Украиной и Грузией ещё сильнее». Столтенберг объявил также о содержании пакета мер поддержки этих двух стран: проведение учений, обеспечение доступа к большему количеству программ образования и подготовки НАТО, обмен данными РЛС, с тем чтобы лучше представлять, что происходит в воздушном пространстве региона. Как пишет Cumhuriyet, эти меры показывают, что США будут форсировать политику притеснения и окружения России и Турции в Чёрном море.

Как продолжает издание, примечательно, что в последние дни на повестке дня снова возник проект Эрдогана по сооружению канала «Стамбул». Он способен подорвать конвенцию Монтрё, вызвать полемику вокруг пересмотра конвенции, и поэтому канал «Стамбул» по сути станет маршрутом в Чёрное море для НАТО.

США много лет пытаются обойти конвенцию Монтрё, чтобы иметь возможность «неограниченного» захода в Чёрное море. Америка также стремится окружить Чёрное море, в связи с чем в западной части региона Болгария и Румыния стали членами ЕС и НАТО, на востоке США пытаются сделать Грузию членом НАТО, а на севере — Украину членом ЕС и НАТО. Однако, уверен автор статьи, Чёрное море должно оставаться морем прибрежных стран, и США должны быть вдали от него. И это отвечает национальным интересам как России, так и Турции.

«Чёрное море — не козырная карта, которую Турция может использовать против России, а Россия против Турции. Безопасность Чёрного моря входит в сферу общих интересов обеих стран. Попытки использовать Чёрное море в качестве козыря играют на руку США», — пишет автор материала.

В связи с этим Турции необходимо выступить против членства в НАТО Украины и Грузии. Также Анкаре нужно отменить проект канала «Стамбул», который вызовет споры вокруг конвенции Монтрё.

«В условиях, когда в дни коронавирусной эпидемии стало ещё очевиднее, что гегемония США идёт на спад и система неолиберальной глобализации не работает, членство в НАТО принесёт Грузии и Украине не безопасность, а вражду с регионом», — подводит итог турецкое издание.