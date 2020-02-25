DE: американский эсминец в Чёрном море не остался без внимания России
Итальянская федерация баскетбола готовится объявить о приостановке чемпионата страны из-за эпидемии коронавируса.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил Россию, Сирию и Иран в подрыве урегулирования в САР.
Начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов рассказал о мерах привлечения зарубежной молодёжи в Россию.
В результате ДТП в Агаповском районе погибли двое взрослых и пятилетняя девочка, заявили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
Доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов оценил возможность перехода банков на электронные договоры с клиентами.
В Дмитрове завели уголовное дело по факту травмирования двухлетнего ребёнка в многоквартирном доме.
Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали, в частности, 18 благотворительных проектов из Казани. Они получат около 28 млн рублей.
Самарская область стала лидером рейтинга российских регионов по уровню государственно-частного партнёрства.
Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос до $195 млн в 2019 году.
Начался набор в новый экскурсионный проект Мосгорнаследия.
Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков прокомментировал сообщение о том, что в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна украинская шахта не должна быть закрыта, пока работающие там шахтёры не будут трудоустроены на новые места.
Телеведущий Леонид Якубович стал участником проекта Минобороны «Дорога памяти» и рассказал об участии своего деда в Великой Отечественной войне.
Член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов прокомментировал сообщения о том, что демократы намереваются направить письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой ввести новые санкции в отношении России за так называемое вмешательство в американские выборы.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал сообщение о том, что в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.
В Тульской области завели уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в водоёме.
Актёр Харрисон Форд рассказал о фильме «Зов предков» — экранизации одноимённой повести Джека Лондона.
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание вице-президента УЕФА Микеле Увы о том, что крупные соревнования, в том числе Евро-2020, могут быть перенесены из-за коронавируса.
В Крыму спасли пятерых человек, попавших на автомобиле в снежный занос на горном плато Караби-Яйла.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев принял решение о реконструкции обелиска в честь города-героя.
В Москве начался приём заявок на конкурс «Прорыв года» для малого и среднего бизнеса.
Экономист Антон Шабанов прокомментировал готовность банков к переходу на электронные договоры с клиентами.
Николай Воронов, автор композиции «Белая стрекоза любви», ставшей хитом русскоязычного интернета, рассказал RT, что аудитории стоит ожидать новых композиций. По его словам, он уже публикует их на своих страницах в социальных сетях и стремится «к абсолютному идеалу».
Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в среду, 26 февраля, в Челябинской области.
Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын прокомментировал сообщение о том, что в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.
Государственное бюро расследований (ГБР) намерено 6 марта допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки (СВР).
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал обвинение в адрес британского легкоатлета Мо Фары в употреблении допинга.
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал ситуацию вокруг британского легкоатлета Мо Фары.
Госсекретарь США Майк Помпео возложил на сирийского президента Башара Асада, Россию и Иран ответственность за подрыв «каждого усилия по прекращению огня в Сирии».
Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс считает, что Анкара и Вашингтон должны развивать двустороннее сотрудничество с целью противодействия России.
Вице-президент УЕФА Микеле Ува прокомментировал вероятность отмены чемпионата Европы по футболу — 2020 из-за эпидемии коронавируса.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который отметил, что не любит слово «Донбасс», а также указал, что попытка отделить Донбасс от Украины является элементом гибридной войны.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих чувствах в тот момент, когда он забросил 700-ю шайбу в НХЛ.
Торговое соглашение между США и Индией может быть заключено к концу 2020 года, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил один из авторов поправок, глава комитета Павел Крашенинников.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании «Отисифарм», производящей «Арбидол», из-за подозрений в недостоверности рекламы, в которой заявлялось об эффективности препарата в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Победители чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года одиночник Дмитрий Алиев и спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский выступят на шоу чемпионки мира — 2015 Елизаветы Туктамышевой, которое состоится 9 марта в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал расследовать жалобы фигурантов дела «Сети»* о пытках.
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал возможные ответные меры после того, как Китай отозвал аккредитации трёх журналистов The Wall Street Journal.
Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Беседин дисквалифицирован на год из-за нарушения антидопинговых правил.
Арестованный судом Александр Литреев, обвиняемый в хранении наркотиков, имеет несколько заграничных паспортов. Об этом свидетельствует опубликованное адвокатом Литреева Алексеем Бушмаковым постановление судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте.
В Швейцарии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Джон Сонни Франчезе из мафиозной семьи Коломбо скончался в Нью-Йорке в возрасте 103 лет.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла полячку Игу Швёнтек в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе российский боксёр Сергей Липинец сразится с уроженцем Узбекистана Кудратилло Абдукахоровым в схватке за временный титул чемпиона IBF в полусреднем весе.
Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на пришедшего к нему на приём местного жителя.
Лондонский «Челси» выражает заинтересованность в трансфере голкипера мадридского «Атлетико» и сборной Словении по футболу Яна Облака.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что не любит слово «Донбасс». По его словам, попытка отделить Донбасс от Украины является элементом гибридной войны.
Всемирный боксёрский совет (WBC) объяснил проведение ежегодной конвенции в Санкт-Петербурге.
Голкипер Александр Георгиев займёт место в воротах «Нью-Йорк Рейнджерс» в следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы Игоря Шестёркина, полученной в результате ДТП.