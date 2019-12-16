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СТРАНА: американский эсминец вошёл в Чёрное море

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Чёрное море вошёл американский эсминец USS Ross. Как передаёт «СТРАНА», данный корабль уже посещал акваторию Чёрного моря, когда принимал участие в учениях Sea Breeze.
СТРАНА: американский эсминец вошёл в Чёрное море
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Американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71 пересёк Босфор и Дарданеллы и вышел в Чёрное море. Как пишет «СТРАНА», судно имеет ракетное и артиллерийское вооружение, в том числе противокорабельные ракеты «Гарпун». Кроме того, на борту есть 90 шахтных пусковых установок для запуска  ракет «Томагавк».

Как напоминает издание, данный эсминец вошёл в Чёрное море не в первый раз. Его дебют состоялся в 2016 году, когда он прибыл в Одессу, чтобы участвовать в учениях Sea Breeze. В этом году корабль побывал в румынской Констанце и болгарской Варне.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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