СТРАНА: американский эсминец вошёл в Чёрное море

03:00
Путин заявил об укреплении позиций России на мировом рынке вооружений
Позиции России на мировом рынке вооружений укрепляются, заявил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
03:00
Эфир испанского канала прервался программой RT с Пучдемоном
Эфир испанского телеканала «+24», вещающего через сайт RTVE, в четверг, 12 декабря, прервался трансляцией телеканала RT. В это время на RT шло политическое ток-шоу экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа, гостем был бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон.
03:00
Суд арестовал подозреваемую в нападении на преподавателя в Чебоксарах
Суд арестовал на два месяца студентку, которую подозревают в нападении с ножом на преподавателя колледжа в Чебоксарах.
03:00
Депутат Дегтярёв заявил, что спортсменам с допинговым прошлым нет места в Госдуме
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв высказал своё отношение к спортсменам с допинговым прошлым в Госдуме.
03:00
Роскомнадзор призвал Twitter объяснить блокировку аккаунтов из России
Роскомнадзор обратился к Twitter с просьбой объяснить ограничение доступа к ряду аккаунтов из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
03:00
На Украине анонсировали бессрочную акцию протеста против рынка земли
Украинская парламентская фракция «Батькивщина» анонсировала бессрочную акцию протеста против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли.
03:00
«Рубин» объявил об отставке тренера команды Шаронова
Роман Шаронов покидает пост тренера казанского футбольного клуба «Рубин».
03:00
Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом
Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на заключение под стражу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова.
03:00
В прокуратуре разъяснили ситуацию с моржами в Приморье
Во Владивостокской природоохранной прокуратуре рассказали о ситуации с моржами из «китовой тюрьмы» в Приморье. По данным ведомства, принадлежащих компании «Акватория» морских животных самолётом переправили в другой регион. Об этом сообщает РИА Новости.
03:00
Песков рассказал о подходах Порошенко и Зеленского к Донбассу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу политики в отношении Донбасса со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.
03:00
В Кремле прокомментировали проект о децентрализации власти на Украине
Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, должен быть проанализирован. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
03:00
Японская фигуристка Кихира призналась, что будет скучать по Загитовой
Японка Рика Кихира призналась, что будет скучать по российской фигуристке Алине Загитовой, которая приняла решение приостановить карьеру.
03:00
Автобус с 40 пассажирами загорелся в Волгоградской области
Рейсовый автобус с 40 пассажирами загорелся на трассе в Волгоградской области.
03:00
Генерал-майор ФСБ считает, что россиянам не стоит ехать на ОИ под нейтральным флагом
Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов выразил уверенность, что российским спортсменам необходимо отказаться от поездки на Олимпиаду под нейтральным флагом.
03:00
Opel возобновил продажи автомобилей в России
Компания PSA Peugeot Citroen объявила о возобновлении продаж моделей Opel на территории России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление компании.
03:00
Украинский языковой омбудсмен пригрозила чиновникам штрафами
Уполномоченный Верховной рады по защите государственного языка Татьяна Монахова пригрозила чиновникам высокими штрафами за нежелание говорить на украинском языке во время выступлений на телевидении.
03:00
Экс-футболист Это'О обвинил африканцев в том, что Мане не выиграл «Золотой мяч»
Бывший футболист сборной Камеруна Самуэль Это'О заявил, что нападающий английского «Ливерпуля» сенегалец Садио Мане заслужил стать обладателем «Золотого мяча» по итогам этого года.
03:00
В Москве пройдёт новогодний фестиваль «Фабрика подарков»
На ВДНХ 21 декабря пройдёт новогодний фестиваль «Фабрика подарков» для семей с детьми старше трёх лет, сообщает сайт «Москва 24».
03:00
В Киеве не исключили возобновления ж/д сообщения с Донбассом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
03:00
В московских больницах пройдёт акция «Добрая ёлка мэра Москвы»
В столичных детских больницах с 16 по 27 декабря пройдёт «Добрая ёлка мэра Москвы», сообщает сайт «Москва 24».
03:00
Белоруссия подписала с КНР соглашение о предоставлении кредита
Белоруссия и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении белорусской стороне кредита в размере 3,5 млрд юаней (примерно $500 млн).
03:00
Сборная России по тяжёлой атлетике завоевала 36 золотых медалей на юношеском ЧЕ
Сборная России по тяжёлой атлетике завоевала 36 золотых медалей на юношеском чемпионате Европы в Эйлате.
03:00
Мосгорсуд признал законным арест участника акции 27 июля Суровцева
Мосгорсуд признал законным арест участника несогласованной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева. Он обвиняется в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением.
03:00
Китай прокомментировал выдворение своих дипломатов из США
В Китае прокомментировали решение американских властей выдворить с территории США китайских дипломатов.
03:00
Киев готов закрепить формулу Штайнмайера в законе о статусе Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о готовности Киева закрепить формулу Штайнмайера в законе о статусе Донбасса.
03:00
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Нижегородской области
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали 25 человек. Об этом сообщает ТАСС.
03:00
Рогозин заявил о риске разрушения недостроенных объектов на Восточном
Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
03:00
Шалимов: нет смысла возвращать систему «весна — осень»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов выразил мнение, что нет смысла возвращать в чемпионат России систему «весна — осень».
03:00
Киргизия получит от России 100 тысяч доз вакцины от кори
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия отправит Киргизии на безвозмездной основе примерно 100 тыс. доз российской вакцины от кори.
03:00
Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках
Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о провале российских футбольных клубов в еврокубках.
03:00
В МИД Украины отметили необходимость адаптации Минских соглашений
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Минские соглашения по Донбассу нуждаются в адаптации. Об этом он сказал в интервью УНИАН.
03:00
В Госдуме прокомментировали рейтинг «самых могущественных» стран мира
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал опубликованный изданием U.S. News рейтинг «самых могущественных» стран мира.
03:00
Мосгорсуд временно заблокировал показ матчей АПЛ на Twitch
Мосгорсуд временно запретил стриминговому сервису Twitch показывать футбольные матчи Английской премьер-лиги.
03:00
Игнашевич: переход на систему «осень — весна» стимулировал рост инфраструктуры в России
Бывший футболист сборной России, а ныне старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич считает, что переход чемпионата России на систему «осень — весна» стимулировал рост инфраструктуры.
03:00
Экс-глава Минтранса Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в законодательное собрание обращение с предложением назначить экс-министра транспорта России Максима Соколова на должность вице-губернатора.
03:00
СК завершил расследование дела против Шестуна
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
03:00
Устроившему стрельбу в Забайкалье солдату продлили арест
Адвокат Равиль Тугушев, который представляет интересы солдата Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, заявил, что суд продлил арест его подзащитному.
03:00
Четыре человека погибли в Мордовии в результате ДТП
Четыре человека погибли в Мордовии в результате столкновения легковых автомобилей.
03:00
Пихлер считает санкции WADA в отношении России частью политической игры
Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
03:00
На Украине напали на депутата Верховной рады
В украинском городе Сумы неизвестные в балаклавах напали на депутата Верховной рады Михаила Ананченко.
03:00
Тренер юниорской сборной России по хоккею оценил победу на Мировом кубке вызова
Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Сергей Голубович поделился впечатлениями от игры команды после победы над Восточной Канадой в финале Мирового кубка вызова.
03:00
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии Москвы.
03:00
Российские рапиристки завоевали золото на этапе КМ во Франции
Женская сборная России по фехтованию на рапирах одержала победу на этапе Кубка мира во французском Сен-Море.
03:00
В Госдуме оценили идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал RT предложение расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
03:00
Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
03:00
Игроки «Лейкерс» Джеймс и Дэвис установили новый рекорд НБА
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии
В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
03:00
Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке после оскорблений фанатов «Райо Вальекано»
Вице-президент футбольного года «Альбасете» Виктор Варела рассказал о состоянии украинского нападающего команды Романа Зозули после инцидента в матче 20-го тура испанской Сегунды с «Райо Вальекано».
03:00
Зеленский совершит официальный визит в Азербайджан
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Азербайджан 16—17 декабря.
03:00
Рубль растёт к доллару
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.