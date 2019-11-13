DM: ВМС США отменили операцию в Чёрном море — когда Трамп пожаловался на репортаж CNN

В одном из телефонных разговоров с советником по нацбезопасности Джоном Болтоном Дональд Трамп пожаловался на новость CNN о подготовке операции ВМС США в Чёрном море по следам инцидента в Керченском проливе, пишет Daily Mail со ссылкой на показания чиновника Госдепартамента Кристофера Андерсона. Как отмечает газета, эта операция могла бы спровоцировать Россию и послать ей сигнал о поддержке США свободного судоходства. При этом подобная акция была проведена лишь в феврале.

В ходе одного из звонков бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону президент США Дональд Трамп посетовал на сообщения СМИ о том, что Америка планирует с помощью своего корабля послать сигнал о свободе навигации, который может спровоцировать Россию, пишет Daily Mail.

О содержании этого звонка стало известно во время свидетельских показаний чиновника Госдепартамента США Кристофера Андерсона, который рассказал конгрессу о том, что происходило после инцидента в Керченском проливе. Тогда российские корабли открыли огонь по украинским судам, напоминает издание.

Трамп, если верить показаниям Андерсона, просмотрел сообщение CNN о том, что ВМС США готовятся отправить в Чёрное море корабль. Таким образом они собирались продемонстировать свою поддержку режиму свободной навигации в водах, которые Вашингтон считает международными.

«Советник Болтон сообщал, что президент позвонил ему домой, после чего пожаловался на это сообщение», — заявил Андерсон во время показаний в рамках процедуры импичмента.

«Мы встретились с советником Болтоном и обсудили это, и он дал ясно понять, что президент пожаловался ему на эту новость. Вполне возможно, что она его удивила», — добавил чиновник.

При этом жалоба Трампа, судя по всему, произвела определённый эффект — пусть и временный.

«Я не буду вдаваться в рассуждения, зачем это было нужно, но операцию отменили, однако позднее, в феврале, нам удалось провести ещё одну акцию подобного рода. Кроме того, на пятую годовщину вторжения* в Крым в Одессу прибыл эсминец класса Arleigh», — отметил Андерсон.

Дипломат сообщил американским законодателям ещё об одном случае президентского вмешательства в украинский кризис. После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года американские дипломаты готовили жёсткое заявление с протестом против подобных действий.

«Хотя мои коллеги в Госдепе быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за это обострение, высокопоставленные чиновники в Белом доме воспрепятствовали его публикации, — подчеркнул Андерсон. — Спецпредставитель Волкер составил черновой вариант твита, осуждающего действия России, который я выложил на его учётной записи».

Дипломат не смог вспомнить, каким образом он узнал об этом вмешательстве президента, однако отметил, что нашёл информацию об этом в своих записях. «Госсекретарь Помпео опубликовал заявление на следующий день. Постпред Никки Хейли, в конечном счёте, также довольно быстро выпустила заявление. Однако, насколько мне известно, никаких заявлений от Белого дома не последовало», — заявил Андерсон.

Тем не менее впоследствии администрация Трампа всё же одобрила поставки ракет Javelin Украине. Даже несмотря на заморозку военной помощи, которая, по версии демократов и свидетелей, являлась элементом предоставления материальной поддержки в обмен на политическую информацию, в этом году администрация оказала Киеву помощь на сумму $391 млн.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).