Обозреватель WSJ: мозг НАТО не мёртв, но альянс как никогда разобщён

Опасения французского лидера Эммануэля Макрона относительно «смерти мозга» НАТО не напрасны, полагает обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид. По мнению Мида, для выживания трансатлантическому альянсу необходимо адаптироваться к быстро меняющемуся миру.

Президент Франции Эммануэль Макрон отчасти прав в своей констатации «смерти мозга» НАТО, пишет в своей статье обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.

По мнению Мида, Макрон откровенно описывает существующее затруднительное положение Европы, где, как никогда прежде, глубок раскол между Великобританией, Германией и Францией, а страны больше не могут рассчитывать на американскую защиту.

Макрон также отмечает, что США теряют интерес к НАТО, и Европа практически беспомощна перед такими державами, как Россия и Турция.

При этом, ставя столь «мрачный диагноз» политик предлагает традиционно французское лекарство. Со времён Шарля де Голля лидеры Франции утверждали, что Европе необходимо уменьшить зависимость от НАТО, поставить развитие европейских систем социального обеспечения выше «чрезмерной» приверженности рыночной идеологии, а также преобразовать ветхие, зачастую неэффективные структуры управления ЕС в эффективную государственную машину.

Германия всегда сопротивлялась подобным идеям. Однако Макрон надеется, что непредсказуемость и антиевропейские настроения президента США Дональда Трампа заставят Берлин поддержать французский план сильной Европы.

Тем не менее подобный расчёт Мид называет неверным. Понимание того, что Германия больше не может положиться на США, как делала на протяжении 70 лет, «потрясло немецкую политику до основания». Однако этого оказалось недостаточно, для того чтобы подтолкнуть немецкий истеблишмент к принятию плана Макрона.

На прошлой неделе выступая в Мюнхенском университете Бундесвера, преемница канцлера Ангелы Меркель глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что даже в этих новых и сложных условиях Германия сохраняет приверженность НАТО и трансатлантическим отношениям.

Отчасти это связано с тем, что многие немецкие политики полагают, что на смену подобной линии администрации Трампа может прийти новая.Более того, любой признак того, что Германия сомневается в НАТО, может поставить под угрозу Польшу и страны Прибалтики.

При этом Крамп-Карренбауэрпредставила «эволюционный, а не революционный взгляд на немецкую внешнюю политику», который подразумевает постепенные изменения. Так, расходы на оборону увеличатся, но достигнут целевого показателя НАТО в 2% от ВВП только к 2031 году.

Тем не менее Мид полагает, что, вопреки словам Макрона, основная проблема заключается в отсутствии единства Европы, согласия относительно формы, оборонной политики и внешнеполитических приоритетов ЕС. Эти разногласия делают процесс реформирования союза «болезненно медленным».

В своей статье для The Wall Street Journal Мид пишет, что беспокойство Макрона не напрасно, так как, «чтобы выжить, трансатлантический альянс должен адаптироваться к быстро меняющемуся миру».