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Обозреватель Washington Post: Макрон прав — НАТО пора оставить в прошлом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Французский президент поставил точный диагноз Североатлантическому альянсу, объявив о «смерти мозга» организации, считает обозреватель The Washington Post Джейкоб Хайльбрунн. На его взгляд, Парижу и Берлину необходимо задуматься о собственном союзе, чтобы «вернуть Европе былое величие» и меньше зависеть «от всё более враждебных» США.
Обозреватель Washington Post: Макрон прав — НАТО пора оставить в прошлом
Reuters

Накануне 30-летия падения Берлинской стены и за несколько недель до лондонских торжеств по случаю 70-ой годовщины НАТО Эммануэль Макрон «испортил вечеринку». В своём недавнем интервью французский президент «выразил абсолютное презрение» к Североатлантическому альянсу, заявив, что из-за президентства Трампа у организации «умер мозг», пишет обозреватель The Washington Post Джейкоб Хайльбрунн.

«О-ля-ля! Его коллеги европейские лидеры не восприняли всерьёз ремарки Макрона, посчитав их проявлением галльской дерзости. Немецкий канцлер Ангела Меркель прохладно заметила: «Это мнение не совпадает с моим», а генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Германию «центральной частью альянса», — отмечает автор статьи.
 
Однако критикам президента Франции стоит смириться и согласиться с его словами. Более того, самое удивительное не то, что НАТО находится на «искусственном жизнеобеспечении», а то, что оно вообще продержалось так долго, считает публицист.    
 
На его взгляд, во многом НАТО стало «жертвой собственного успеха». В 1957 году первый генсек организации лорд Исмей объяснил, что её цель — «не пускать русских, обеспечивать присутствие американцев (в Европе. — ИноТВ) и сдерживать немцев».
 
Эта формула работала. Но НАТО пришлось искать ей замену после 1989 года, когда Россия оказалась обессиленной, а Германия вновь пошла на подъём. В итоге блок предпочёл расширять свой состав вместо того, чтобы определить свою миссию, считает Хайльбрунн.
 
Такой политикой альянс «невольно» создал основу для новой конфронтации с Москвой, поскольку теперь он начал напрямую граничить с Россией. «В результате возник своего рода геополитический Уроборос: НАТО помогло спровоцировать то самое противостояние, которое позволило оправдывать его дальнейшее существование», — подчёркивает автор статьи.
 
По его словам, до сих пор «возродившаяся российская угроза позволяла альянсу медленно, но верно идти вперёд». И некоторые представители администрации Трампа, в том числе госсекретарь Майк Помпео, продолжают считать НАТО важным стратегическим партнёрством. Сторонники организации также могут указать на то, что американский контингент в Европе увеличивается, а также привести в качестве примера грядущие масштабные учения Defender 2020, в которых примут участие более 37 тыс. военнослужащих из США.
 
Но действия и риторика самого Трампа указывают на то, что он хочет сказать НАТО «ауфвидерзейн». «Готовность, с которой он позволил Турции ни во что не ставить курдов, попытки надавить на Украину, пафосное восхваление России и постоянное осуждение Германии прекрасно иллюстрируют его презрение к западным союзникам», — рассуждает Хайльбрунн.

Выражая опасения относительно Трампа, Макрон указал на фундаментальную проблему — на износ мушкетёрского кредо альянса: «Один за всех, все за одного». На вопрос, верит ли он в 5 статью НАТО, которая подразумевает взаимные обязательства по обороне, он ответил: «Я не знаю».
 
Подобные сомнения многократно усилятся, если Трамп переизберётся в 2020 году и дальше продолжит свой политический курс «Америка прежде всего». Он уже дал понять, что рассматривает отношения с союзниками как экономическое предприятие, но существуют большая вероятность, что в случае кризиса президент не придёт на выручку союзникам. Вот почему заявление Макрона о «немощи» НАТО является своевременным и правильным, считает публицист.  
 
На его взгляд, Берлину и Парижу самое время «вернуть Европе былое величие». Для этого им нужно создать франко-германский кондоминиум для защиты своих интересов, в том числе для разработки нового ядерного оружия, чтобы «сдержать Россию с Китаем» и стать независимее от «всё более враждебных» США.
 
Нельзя исключать, что Франция и Германия пойдут по пути наименьшего сопротивления и попытаются  «успокоить реваншистскую Россию», де-факто уступив ей сферу влияния в Прибалтике и Восточной Европе. Но есть некоторые обнадёживающие признаки: после многолетней отсрочки перевооружения Берлин наконец-то «начинает повышать ставки в своей военной игре». На днях «отважная» министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила, что к 2031 году страна должна войти в тройку мировых лидеров по тратам на вооружённые силы, уступая лишь США и Китаю, отмечает автор статьи.
 
«Со своей стороны, Макрон выдвигает Европейскую интервенционную инициативу, которая должна позволить Европе действовать независимо от НАТО или США. Предупреждён  значит вооружён. Когда в декабре европейские лидеры и Трамп соберутся в Лондоне, будет лучше, если они воспримут торжества не столько как выражение поддержки НАТО, сколько как воспоминание о прошлом», — заключает Джейкоб Хайльбрунн.
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Washington Post США Северная Америка
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