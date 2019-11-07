Economist: «смерть мозга» — Макрон поставил диагноз НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для The Economist сравнил состояние НАТО со «смертью мозга» и выразил неуверенность в исполнении договорённостей альянса. Как пишет британский журнал, глава Французской Республики призвал Европу «проснуться» ради сохранения своей геополитической силы и возможности определять свою собственную судьбу.

Французский президент Эммануэль Макрон предупредил европейские страны, что союзники НАТО больше не могут рассчитывать на помощь США, сообщает The Economist. «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — заявил глава Франции в откровенном интервью британскому журналу. Президент отметил, что Европа находится «на краю пропасти» и ей необходимо начать думать о себе со стратегической точки зрения как о геополитической силе, иначе она «больше не будет контролировать свою судьбу».

Издание рассказывает, что 21 октября Эммануэль Макрон общался с журналистами в течение часа в своём позолоченном кабинете в Елисейском дворце. По его словам, Европе давно пора «проснуться». Президента спросили, верит ли он в эффективность Пятой статьи, согласно которой в случае нападения на одного из членов блока НАТО остальные придут к нему на помощь. Многие аналитики считают, что эта статья лежит в основе сдерживающего фактора альянса, однако глава Франции выразил неуверенность в исполнении этой договорённости.

Как заметил Макрон в интервью с журналистами The Economist, НАТО «работает только в том случае, если гарант последней инстанции выполняет свои функции». По его убеждению, Запад должен «заново пересмотреть сущность НАТО в свете обязательств США». По мнению президента Франции, Америка постепенно «поворачивается спиной» к Европе — ярким подтверждением этому служит неожиданный вывод американских войск с северо-востока Сирии в прошлом месяце, который оставил их союзников курдов на произвол судьбы.

В лице Дональда Трампа Европа впервые имеет дело с американским президентом, который «не разделяет наши идеи о европейском проекте», — считает Эммануэль Макрон. Это происходит на фоне возросшей силы Китая, прихода к власти в России и Турции авторитаризма, а также ослабления Европы в результате брексита и политической нестабильности. По утверждению французского президента, такая токсичная смесь была «немыслима пять лет назад». «Если мы не проснёмся, — предупреждает он, — существует значительный риск, что в долгосрочной перспективе мы исчезнем как геополитическая сила или, по крайней мере, больше не сможем контролировать свою судьбу». Как сказал лидер Франции, он «глубоко в этом убеждён».

Дипломатическая активность Макрона в последнее время, по свидетельству британской газеты, вызывает за рубежом большой интерес и почти столько же критики. Главу государства обвиняли в односторонних действиях после того, как он заблокировал расширение ЕС на западе Балкан, и в выходе за рамки дозволенного после того, как он попытался организовать прямые переговоры между США и Ираном. Однако, как отмечается в статье, во время интервью президент вёл себя вызывающе, но непринуждённо. Он дал отпор своим критикам, заявив, например, что «глупо» открывать ЕС для новых членов до изменения процедуры вступления в организацию. Глава Франции добавил, что он готов пересмотреть своё решение, если эти условия будут выполнены.

Как подчёркивает The Economist, главная мысль Эммануэля Макрона заключается в том, что Европе необходимо начать думать и действовать не только в качестве экономического объединения, для которого главное — расширение рынка, но и в качестве стратегической силы. Для начала ей необходимо восстановить «военный суверенитет» и возобновить диалог с Россией, несмотря на подозрительность со стороны Польши и других стран, которые раньше находились под властью Советского Союза. Невыполнение этих мер, считает Макрон, будет «огромной ошибкой».