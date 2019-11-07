Economist: «смерть мозга» — Макрон поставил диагноз НАТО
Французский президент Эммануэль Макрон предупредил европейские страны, что союзники НАТО больше не могут рассчитывать на помощь США, сообщает The Economist. «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — заявил глава Франции в откровенном интервью британскому журналу. Президент отметил, что Европа находится «на краю пропасти» и ей необходимо начать думать о себе со стратегической точки зрения как о геополитической силе, иначе она «больше не будет контролировать свою судьбу».
Издание рассказывает, что 21 октября Эммануэль Макрон общался с журналистами в течение часа в своём позолоченном кабинете в Елисейском дворце. По его словам, Европе давно пора «проснуться». Президента спросили, верит ли он в эффективность Пятой статьи, согласно которой в случае нападения на одного из членов блока НАТО остальные придут к нему на помощь. Многие аналитики считают, что эта статья лежит в основе сдерживающего фактора альянса, однако глава Франции выразил неуверенность в исполнении этой договорённости.
Как заметил Макрон в интервью с журналистами The Economist, НАТО «работает только в том случае, если гарант последней инстанции выполняет свои функции». По его убеждению, Запад должен «заново пересмотреть сущность НАТО в свете обязательств США». По мнению президента Франции, Америка постепенно «поворачивается спиной» к Европе — ярким подтверждением этому служит неожиданный вывод американских войск с северо-востока Сирии в прошлом месяце, который оставил их союзников курдов на произвол судьбы.
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