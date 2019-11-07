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Economist: «смерть мозга» — Макрон поставил диагноз НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для The Economist сравнил состояние НАТО со «смертью мозга» и выразил неуверенность в исполнении договорённостей альянса. Как пишет британский журнал, глава Французской Республики призвал Европу «проснуться» ради сохранения своей геополитической силы и возможности определять свою собственную судьбу.
Economist: «смерть мозга» — Макрон поставил диагноз НАТО
Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон предупредил европейские страны, что союзники НАТО больше не могут рассчитывать на помощь США, сообщает The Economist. «То, что мы сейчас переживаем, это смерть мозга НАТО», — заявил глава Франции в откровенном интервью британскому журналу. Президент отметил, что Европа находится «на краю пропасти» и ей необходимо начать думать о себе со стратегической точки зрения как о геополитической силе, иначе она «больше не будет контролировать свою судьбу».

Издание рассказывает, что 21 октября Эммануэль Макрон общался с журналистами в течение часа в своём позолоченном кабинете в Елисейском дворце. По его словам, Европе давно пора «проснуться». Президента спросили, верит ли он в эффективность Пятой статьи, согласно которой в случае нападения на одного из членов блока НАТО остальные придут к нему на помощь. Многие аналитики считают, что эта статья лежит в основе сдерживающего фактора альянса, однако глава Франции выразил неуверенность в исполнении этой договорённости.

Как заметил Макрон в интервью с журналистами The Economist, НАТО «работает только в том случае, если гарант последней инстанции выполняет свои функции». По его убеждению, Запад должен «заново пересмотреть сущность НАТО в свете обязательств США». По мнению президента Франции, Америка постепенно «поворачивается спиной» к Европе — ярким подтверждением этому служит неожиданный вывод американских войск с северо-востока Сирии в прошлом месяце, который оставил их союзников курдов на произвол судьбы.

В лице Дональда Трампа Европа впервые имеет дело с американским президентом, который «не разделяет наши идеи о европейском проекте», — считает Эммануэль Макрон. Это происходит на фоне возросшей силы Китая, прихода к власти в России и Турции авторитаризма, а также ослабления Европы в результате брексита и политической нестабильности. По утверждению французского президента, такая токсичная смесь была «немыслима пять лет назад». «Если мы не проснёмся, — предупреждает он, — существует значительный риск, что в долгосрочной перспективе мы исчезнем как геополитическая сила или, по крайней мере, больше не сможем контролировать свою судьбу». Как сказал лидер Франции, он «глубоко в этом убеждён».
 
Дипломатическая активность Макрона в последнее время, по свидетельству британской газеты, вызывает за рубежом большой интерес и почти столько же критики. Главу государства обвиняли в односторонних действиях после того, как он заблокировал расширение ЕС на западе Балкан, и в выходе за рамки дозволенного после того, как он попытался организовать прямые переговоры между США и Ираном. Однако, как отмечается в статье, во время интервью президент вёл себя вызывающе, но непринуждённо. Он дал отпор своим критикам, заявив, например, что «глупо» открывать ЕС для новых членов до изменения процедуры вступления в организацию. Глава Франции добавил, что он готов пересмотреть своё решение, если эти условия будут выполнены.
 
Как подчёркивает The Economist, главная мысль Эммануэля Макрона заключается в том, что Европе необходимо начать думать и действовать не только в качестве экономического объединения, для которого главное — расширение рынка, но и в качестве стратегической силы. Для начала ей необходимо восстановить «военный суверенитет» и возобновить диалог с Россией, несмотря на подозрительность со стороны Польши и других стран, которые раньше находились под властью Советского Союза. Невыполнение этих мер, считает Макрон, будет «огромной ошибкой».
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Economist Великобритания Европа
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