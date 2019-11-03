ORF: Макрон действует против всей Европы, но ради её единства

Президент Франции заслужил славу проевропейского политика и сторонника модернизации, но в последнее время он всё больше действует вопреки всем остальным странам ЕС и ведёт себя деструктивно и заносчиво, отмечает австрийский телеканал ORF. Однако, по версии французского эксперта, Эммануэль Макрон остаётся сторонником европейского единства — и именно поэтому противится любому расширению ЕС и настаивает на скорейшем выходе Великобритании из его состава.

Эммануэль Макрон известен как «великий модернизатор» и тот, кто ставит объединяющие ЕС факторы превыше того, что разделяет страны союза, отмечается на сайте австрийского телеканала ORF. С самого начала, когда в 2017 году Макрон стал президентом Франции, его позиция была однозначно проевропейской.

Однако в последнее время французский лидер заработал славу политика, который действует вопреки всем остальным странам ЕС и ведёт себя по отношению к ним «деструктивно и заносчиво», подчёркивает австрийский телеканал. Особенно явно об этом говорят последние высказывания почти всех глав стран и правительств, за исключением Дании и Нидерландов, по поводу потерпевшего крах расширения ЕС. Именно французский президент оказался тем, кто не пожелал допустить начала давно запланированных переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

«Европа и с 27-ю членами функционирует не очень хорошо. Как мы можем говорить, что с большим числом участников она будет функционировать лучше?» — спросил Макрон, своим высказыванием уже практически исключив Великобританию из состава Европы. По его словам, Европе нужно «больше интеграции и больше ясности в её решениях». Также он говорил о «политических ошибках», которых следует избегать. Кроме того, он опасается за стабильность в регионе.

По версии французской журналистки и эксперта по делам Европы Флоранс Отре, Макрон выступает не только против расширения на западных Балканах, но и против любого расширения ЕС вообще. «Он думает, что ЕС слишком велик. Нужно снова подумать о том, что есть, и больше сотрудничать с соседями, — прокомментировала она в беседе с журналистами ORF. — Он не хочет закрывать дверь, но не видит причины увеличивать здание».

Поэтому со стороны уходящего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и председателя Совета ЕС Дональда Туска в последнее время звучали резкие слова в адрес французского президента. Никому из них не удалось убедить Макрона в том, что ЕС должен держать свои обещания и одобрить переговоры о принятии балканских стран в свои ряды. К тому же, через расширение на Балканах ЕС хотел бороться с влиянием России и Китая. Впрочем, по мнению Флоранс Отре, членство в ЕС ещё не означает автоматической защиты от иностранного влияния, как показали, к примеру, отношения между Россией и Италией.

Большинство представителей ЕС были глубоко разочарованы сопротивлением Макрона, но уже через несколько дней Франция снова совершила попытку самоуправства, на этот раз в вопросе брексита, отмечает ORF. Макрон посчитал необходимым предоставить Великобритании лишь короткую (третью по счёту) отсрочку сроком от двух до четырёх недель.

Как сообщается в материале, французский президент уже не впервые выражает опасения по поводу того, что ЕС будет парализован бесконечной «сагой брексита». «Я хотел бы, чтобы мы смогли оставить всё это позади и теперь поговорить о будущем», — заявил Макрон на последнем саммите ЕС. При этом он настаивал на том, чтобы не допускать более никаких промедлений. По мнению эксперта Отре, лидер Франции действительно хочет лишь сдвинуть с мёртвой точки европейскую повестку: «Он думает, что британцы должны уйти. Другие хотят второго референдума. Но он принял это во внимание».

Между тем, Макрон подчёркивает, что для него речь идёт не о блокировке продления сроков, а о том, чтобы сохранить единство 27 стран ЕС, как и в случае с расширением Евросоюза. После решения о новых выборах в Великобритании 12 декабря Париж уступил, и для Лондона это означает новый срок по брекситу до 31 января. Впрочем, без условий со стороны Франции тоже не обошлось, отмечает австрийский телеканал. Макрон потребовал, чтобы Великобритания назначила комиссара для Еврокомиссии, независимо от её планов по выходу из ЕС.

К слову, Европарламент был не в восторге от еврокомиссара, которую предложил Макрон. В адрес предложенной кандидатуры Сильви Гулар звучала жёсткая критика, завершившаяся её отклонением, потому что в её отношении ведётся расследование о фиктивной занятости. Как поясняет ORF, Европарламент должен одобрить каждую кандидатуру на пост еврокомиссара. Если одобрение не будет получено, страна должна выдвинуть нового кандидата.

В трудностях, возникших с Сильви Гулар, Макрон обвинил новую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По его словам, именно она настояла на этой кандидатуре. Теперь пост еврокомиссара от Франции должен занять предложенный Макроном Тьерри Бретон, и это выглядит как насмешка, подчёркивает телеканал. Его кандидатура не настолько спорна, как Сильви Гулар, однако он является руководителем многих компаний и имеет солидную долю в IT-гиганте Atos.

«Это провокация или просто послание: необходима более сильная европейская политика в промышленности, и немедленно», — считает Отре. По её мнению, тем самым Макрон хочет сказать ЕС: «Если бы вы ещё раз подумали насчёт Гулар, в итоге всё кончилось бы лучше для вас». Из-за задержек с назначением еврокомиссаров начало работы новой Еврокомиссии пришлось отложить на месяц до 1 декабря. Также были отклонены кандидаты, представленные Венгрией и Румынией.

С точки зрения французской журналистки и эксперта Отре, Макрон, несмотря на последние события, не выступает в роли блокировщика и остаётся проевропейским — он просто не идёт на компромиссы. «Меркель находит компромиссы. Макрон говорит: «Я знаю, что нам нужно», — пояснила Отре. — Но я бы не сказала, что он блокирует, — он ведёт переговоры». Поскольку Франция в последние годы держалась относительно пассивно, Макрон чувствует себя обязанным громко заявлять о своей позиции.

В конце концов, он сражается на передовой за бюджет еврозоны и европейскую армию, а также выступает за совместные действия ЕС по спасению беженцев на море и честное распределение мигрантов. «У него проблемы только с методами, — считает Отре, подразумевая, что в последнее время Макрон постоянно грозит наложением вето. — Брюссель более парламентский. К этому французскому президенту, который дома всесилен, ещё предстоит привыкнуть. Он слишком брутален».