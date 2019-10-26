Sky News: Лондон просит ЕС отложить брексит до января — но Париж не согласен

В брексите произошла очередная заминка — ЕС не смог вчера предоставить Великобритании трёхмесячную отсрочку выхода страны из блока, поскольку против такого шага выступила Франция, передаёт Sky News. Как отмечает журналист канала, теперь о том, получит ли Лондон свою отсрочку, выяснится лишь во вторник или среду — то есть, за считанные часы до нынешнего крайнего срока, назначенного на конец октября.

В Брюсселе в нынешние выходные продолжаются переговоры об отсрочке даты брексита. Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон воспрепятствовал заключению договорённости с Лондоном, выступив за более короткую отсрочку, чем остальные лидеры стран ЕС, поддержавших перенос брексита на три месяца.



А с нами на связь из Вестминстера выходит наш политический корреспондент Роб Пауэлл. Итак, Роб, появились ли какие-то подробности по поводу того, на какую всё-таки отсрочку дадут своё согласие остальные члены ЕС?



РОБ ПАУЭЛЛ, корреспондент Sky News: Особых подробностей нет. Насколько я понимаю, вопрос ещё будет обстоятельно обсуждаться между лидерами стран ЕС на этих выходных. Как мне кажется, здесь есть определённая ирония, и она в том, что судьба Великобритании — притом, что главной причиной брексита было желание британцев вернуть себе контроль над страной, — опять-таки оказалась в руках ЕС.



Надежда получить какие-то подробности была завтра, но теперь вынесение решения о типе и длительности отсрочки брексита было перенесено на срок позднее понедельника, поскольку ЕС желает, в сущности, посмотреть, как будут голосовать в британской Палате общин по вопросу досрочных выборов. Выходит, что мы всё выясним во вторник или среду.



Но есть проблема — по поводу отсрочки в ЕС возникли разногласия. Большинство стран и их лидеров склоняются к тому, чтобы предоставить Великобритании отсрочку в три месяца, до конца января 2020 года, как и просил в своём письме Борис Джонсон. Однако французы добиваются сокращения срока отсрочки, и это, как я понимаю, также несколько тормозит весь процесс.



Между тем, если мы всё-таки выясним всё во вторник или среду, то ситуация будет весьма неординарная — ведь четверг, согласно британским законам, до сих пор считается датой брексита. Получается, что мы вновь «пролетим» очень близко от брексита без договорённостей, что, на мой взгляд, странно, учитывая, что как раз-таки договорённость сейчас и обсуждается.



Что же касается ситуации в Вестминстере — думаю, что правительство будет добиваться от лейбористов, чтобы те поддержали досрочные выборы в понедельник, когда этот вопрос будет снова вынесен на голосование. Чтобы «протолкнуть» досрочное голосование, правительству требуется получить голоса двух третей членов парламента от Лейбористской партии.



В настоящий момент никаких признаков того, что Лейбористская партия и её лидер Джереми Корбин готовы на такое пойти, не наблюдается, поэтому не исключено, что мы окажемся в ситуации, когда премьер-министр скорее вернёт на голосование свою сделку по брекситу, чтобы члены парламента ещё внимательнее её изучили, и попытается добиться, чтобы они её поддержали.



Впрочем, и на этом фронте сегодня утром появилась свежая неурядица: Financial Times на первой полосе опубликовала ряд документов, полученных от министерства по брекситу, в которых указаны планы или предложения премьер-министра правительству о том, что Лондон может отказаться от стандартов ЕС в плане трудового права и экологии — а именно это больше всего беспокоит некоторых лейбористов, поддержка которых нужна Борису Джонсону для того, чтобы добиться принятия его варианта сделки о брексите.



Правительство, как известно, неоднократно заявляло о том, что хочет сохранить высокие экологические стандарты, а в вопросах трудового права — даже опередить ЕС. Вместе с тем, мне кажется, что за публикацией новых документов последуют новые вопросы обсуждения со стороны лейбористов в парламенте, если — и когда — сделка премьер-министра вновь окажется на рассмотрении Палаты общин.



Дата выхода в эфир 26 октября 2018 года.