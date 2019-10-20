Sky News: правительство Великобритании вновь утратило контроль над брекситом

Борис Джонсон потерпел поражение в парламенте — законотворцы не только не приняли его вариант сделки с Евросоюзом о выходе Великобритании, но и смогли вынудить премьера соблюдать законы, принятые для предотвращения жёсткого варианта брексита, сообщает Sky News. Как отмечает корреспондент издания, всё может закончиться тем, что британский парламент просто скорректирует сделку Джонсона самостоятельно, а значит правительство, похоже, вновь перестало контролировать ситуацию.

И мы, разумеется, начинаем с темы брексита. На протяжении многих недель премьер-министр настаивал на то том, что этот вариант исключён — однако вчера вечером Борис Джонсон отправил ЕС официальное письмо с просьбой отложить срок выхода Великобритании из ЕС с 31 октября на более позднюю дату. На письме, адресованном президенту Европейского совета Дональду Туску, отсутствовала его подпись, однако оно было отправлено вместе со вторым посланием, в котором Борис Джонсон объяснил, почему ЕС не следует соглашаться на эту отсрочку.



Всё это произошло после очередного дня в палате общин, который принёс обескураживающие для премьер-министра результаты: он проиграл голосование и теперь вынужден следовать законам, принятым для предотвращения жёсткого брексита. Всё внимание теперь сконцентрировано на других членах ЕС и вопросе о том, захотят ли они дать парламенту дополнительное время на согласование стратегии брексита. С подробностями — наш политический корреспондент Льюис Гудолл.



Помните это?



ИАН МЮРРЕЙ, депутат от Лейбористской партии: Если он не согласует сделку в палате общин к 19 октября, попытается ли он добиться, чтобы ЕС отсрочил выход до 31 января?



БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Нет.



(отрывок из интервью на Talk Radio от 25 июня 2019 года)



КОРРЕСПОНДЕНТ: Так значит, 31-го (октября. — ИноТВ)?



БОРИС ДЖОНСОН: 31-го.



КОРРЕСПОНДЕНТ: Будь что будет?БОРИС ДЖОНСОН: И будь что будет.



КОРРЕСПОНДЕНТ: Победа или смерть?



БОРИС ДЖОНСОН: Победа или смерть. И будь что будет...



(отрывок из публичной речи)



БОРИС ДЖОНСОН: Я скорее помру в канаве…



Судя по всему, место в той канаве по-прежнему свободно. Дело в том, что Борис Джонсон отправил ЕС письмо — он был обязан это сделать по закону. Хотя в нём и содержалась просьба об отсрочке, он его просто не подписал. В комплекте с посланием шло ещё два письма: одно из них — от посла Великобритании в ЕС, а второе — от самого премьера.



В нём он писал следующее: «Хотя Европейский совет вправе ответить согласием на запрос, одобренный парламентом, или предложить альтернативный срок отсрочки, с момента моего вступления в должность премьер-министра я постоянно указывал на то — и также повторил это сегодня в парламенте, — что, по моему мнению и мнению правительства, новая отсрочка нанесёт ущерб интересам Великобритании, наших европейских партнёров, а также нашим взаимоотношениям.



Лидеры ЕС теперь будут выжидать, однако, как рассказал Sky News источник в правительстве Евросоюза, Брюссель обратит внимание именно на первое письмо — с запросом о продлении членства Великобритании в Евросоюзе, — а остальные проигнорирует.



Борис Джонсон попытается вновь провести свою сделку через парламент на следующей неделе, добиваясь того, чтобы это продление, — если его вообще предоставят, — Лондону и не понадобится. На протяжении всего этого процесса премьера будут поддерживать его ближайшие соратники.



СТИВ БЕЙКЕР, член парламента Великобритании от Консервативной партии: Я ожидаю, что мы выйдем из ЕС к 31 октября, заключив договорённости с Брюсселем, потому что мы будем упорно продолжать законодательную работу — и я надеюсь, что люди соберутся и прекратят носиться туда-сюда как клоуны в цирке. Давайте уже наконец проголосуем за сделку с ЕС, оформим все законы, выйдем и начнём думать о будущем с новым парламентом и новыми законотворцами.



Впрочем, не исключено, что добиться этого не удастся — ведь вчера путь для сделки к возвращению в парламент после её блокирования был отрезан.



ДОМИНИК ГРИВ, бывший Генеральный атторней Англии и Уэльса: Я не понимаю, что они делают, выглядит это всё очень странно, и я подозреваю, что им будет очень трудно добиться своей цели, поскольку, как мне кажется, спикер парламента очень даже может квалифицировать их действия как противоречащие регламенту. И уж точно эти шаги — неслыханные, невразумительные и представляют собой очередной пример того, как люди тратят время практически бесцельно.



В свою очередь, хотя отдельные лейбористы и колеблются по поводу сделки, руководство партии, чьим парламентским организаторам пока удаётся держать бунтарей в узде, твёрдо намерено сопротивляться принятию соглашения при любом удобном случае.



ДЖЕРЕМИ КОРБИН, лидер Лейбористской партии Великобритании: Наша позиция по предложенному Борисом Джонсоном варианту сделки с ЕС не изменится — мы по-прежнему твёрдо намерены защищать рабочие места, права граждан и торговлю, и мы сделаем это снова и в понедельник, если это будет нужно.



Ирония в том, что сделка Бориса Джонсона вполне может наконец получить большинство голосов, однако правительство упустило возможность получить к этому большинству доступ. Теперь кабинету придётся для утверждения сделки выдвигать законопроекты, однако члены парламента могут внести в них такие правки, которые изменят саму сущность сделки — причём, быть может, таким образом, что условия брексита будут смягчены, к примеру, через вхождение в таможенный союз с ЕС, которое отторгнет от Джонсона его сторонников в парламенте. Иными словами, правительство в который уже раз потеряло контроль над ситуацией. Льюис Гудолл.



Дата выхода в эфир 20 октября 2019 года.