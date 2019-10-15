CNN: «мы сотворили историю» — французская компания предлагает отметить брексит игристым с золотыми лепестками

По случаю приближающегося крайнего срока для брексита, 31 октября, французская компания подготовила для британских сторонников разрыва с ЕС нечто особенное — ограниченную серию игристых вин с лепестками из настоящего золота. Как сообщает CNN, на бутылке выгравированы британский флаг и слова «Брексит, мы сотворили историю».

«Сказать, что брексит разделил Соединённое Королевство, — значит ничего не сказать, — пишет CNN. — Если Великобритания всё-таки выйдет из Евросоюза 31 октября, тех, кто попытается утопить свои печали в вине, будет не меньше, чем тех, кто будет поднимать бокалы за новое будущее».

Как раз для последних французская компания Gold Emotion по случаю брексита подготовила особое угощение — ограниченную серию вин с золотыми лепестками в 24 карата. На бутылке с белым игристым французским шардоне брют выгравированы британский флаг и слова «Брексит, мы сотворили историю». Также существует версия розе пино нуар.

На сегодня цена одной бутылки составляет £138 (€155) за белое и £148 (€166) за розе. Впрочем, неясно, как может измениться эта цена после официального разрыва Лондона и Брюсселя, подчёркивает CNN. Как указано на сайте, вино создано «для тех, кто хочет отметить брексит».

Как отмечает канал, компания Gold Emotion производит уникальные вина и прочую продукцию, к примеру, флаконы с парфюмом и свечи, с добавлением тончайших золотых лепестков. Но вино по случаю брексита, пожалуй, можно назвать самым провокационным творением предприятия.

Представитель Gold Emotion Оливье Пошолюк утверждает, что создать нечто подобное их просили уже не раз. Так, один французский бизнесмен хотел преподнести такое вино в подарок своим британским партнёрам. По большей части, продукцию компании приобретают как раз в подарок на свадьбы, Новый год, к важным сделкам. Так почему бы не к брекситу?

«Некоторые покупатели приобретают наши бутылки и хранят их как произведение искусства. Это нечто уникальное — прямо-таки как сам брексит», — комментирует Пошолюк.