CNN: «мы сотворили историю» — французская компания предлагает отметить брексит игристым с золотыми лепестками

По случаю приближающегося крайнего срока для брексита, 31 октября, французская компания подготовила для британских сторонников разрыва с ЕС нечто особенное — ограниченную серию игристых вин с лепестками из настоящего золота. Как сообщает CNN, на бутылке выгравированы британский флаг и слова «Брексит, мы сотворили историю».
«Сказать, что брексит разделил Соединённое Королевство, — значит ничего не сказать, — пишет CNN. — Если Великобритания всё-таки выйдет из Евросоюза 31 октября, тех, кто попытается утопить свои печали в вине, будет не меньше, чем тех, кто будет поднимать бокалы за новое будущее».
Как раз для последних французская компания Gold Emotion по случаю брексита подготовила особое угощение — ограниченную серию вин с золотыми лепестками в 24 карата. На бутылке с белым игристым французским шардоне брют выгравированы британский флаг и слова «Брексит, мы сотворили историю». Также существует версия розе пино нуар.
На сегодня цена одной бутылки составляет £138 (€155) за белое и £148 (€166) за розе. Впрочем, неясно, как может измениться эта цена после официального разрыва Лондона и Брюсселя, подчёркивает CNN. Как указано на сайте, вино создано «для тех, кто хочет отметить брексит».
Как отмечает канал, компания Gold Emotion производит уникальные вина и прочую продукцию, к примеру, флаконы с парфюмом и свечи, с добавлением тончайших золотых лепестков. Но вино по случаю брексита, пожалуй, можно назвать самым провокационным творением предприятия.
Представитель Gold Emotion Оливье Пошолюк утверждает, что создать нечто подобное их просили уже не раз. Так, один французский бизнесмен хотел преподнести такое вино в подарок своим британским партнёрам. По большей части, продукцию компании приобретают как раз в подарок на свадьбы, Новый год, к важным сделкам. Так почему бы не к брекситу?
«Некоторые покупатели приобретают наши бутылки и хранят их как произведение искусства. Это нечто уникальное — прямо-таки как сам брексит», — комментирует Пошолюк.
Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.
Черноморский флот получит два больших гидрографических катера в ноябре 2019 года, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России по Военно-морскому флоту Игоря Дыгало.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о намерении вывести войска с севера Сирии после завершения военной операции «Источник мира». Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT оценил заявление главы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД Романа Мишурова о том, что водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
Представители Киева на заседании Контактной группы в Минске подняли вопрос об отказе неподконтрольных территорий Донбасса от «рублёвой зоны». Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело по итогам матчей седьмого и восьмого туров квалификации на Евро-2020, в которых сборная Турции сыграла с командами Албании и Франции.
Министерство обороны России опубликовало на своём сайте карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие силы подошли вплотную к правительственным войскам. Она описывает ситуацию на 17:00 вторника, 15 октября.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление Дарьи Олифер, пресс-секретаря представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы, о том, что Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе.
Литературный критик Николай Александров в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что канадская и британская писательницы Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо стали лауреатами Букеровской премии по литературе в 2019 году.
Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе. Об этом заявила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) эксперт Андрей Созин прокомментировал слова форварда сборной Украины по футболу Романа Яремчука, который после победы над Португалией высказался о сборной России.
Россия и Объединённые Арабские Эмираты в ходе визита российского лидера Владимира Путина подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд. Об этом Путин рассказал на встрече с представителями бизнеса двух стран.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» сообщил о возможном внедрении в следственную практику комплексов, способных анализировать значительные объёмы информации из открытых источников.
Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета в ходе своего визита в ОАЭ.
В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
В России за пять лет преступность против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросла на 42%, заявил замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД Вадим Гайдов.