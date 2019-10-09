Юнкер: брексит без сделки станет крахом Соединённого Королевства, но Брюссель тут ни при чём

В случае неблагоприятного брексита Соединённое Королевство ждёт «крах», уверен глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Тем не менее, как сообщает Daily Mail, политик считает, что винить Брюссель в неспособности заключить сделку не стоит, поскольку «первородный грех» лежит на Великобритании, инициировавшей «развод» с Евросоюзом.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что брексит без сделки приведёт к «краху Соединённого Королевства». Однако ЕС, по мнению политика, в этом не виноват, потому что это Великобритания совершила «первородный грех», вознамерившись покинуть блок, пишет Daily Mail.

Тем же временем Брюссель рассматривает возможность отсрочки финальной даты для брексита всего на несколько недель, а не на обсуждаемые ранее три месяца. Таким образом некоторые страны — члены Евросоюза хотят лишить премьер-министра Бориса Джонсона времени на проведение выборов, на которых он может получить большинство и занять более сильную позицию. Поддерживая более шаткое положение с угрозой брексита без сделки, Брюссель может добиться от британского лидера «унизительных уступок», объясняет газета.

Основным камнем преткновения остаётся вопрос Северной Ирландии. Так, в одном из недавних телефонных разговоров канцлер Германии Ангела Меркель заявила Джонсону, что Северная Ирландия должна остаться в Таможенном союзе ЕС и продолжать следовать его правилам. Великобритания никогда не согласится на отделение территории, а значит, сделка становится всё менее вероятной.

После перепалки с Меркель президент Европейского совета раскритиковал Джонсона в своём Twitter, отметив, что британский премьер затеял «дурацкое перекладывание вины друг на друга» и ставит этим под угрозу безопасность своих соотечественников. По словам издания, не слишком удачные переговоры с главой ФРГ могут нанести удар по Джонсону, ведь он считал, будто он договорился с европейскими лидерами и они готовы идти навстречу ради заключения сделки. Премьер-министр рассчитывал на помощь Меркель, но она дала ему знать, что сначала ему придётся урегулировать разногласия с Брюсселем и Ирландией.

Впрочем, любые мрачные последствия брексита без сделки нельзя ставить в вину Брюсселю, утверждает Юнкер. Как заявил политик в интервью французским СМИ, если проблемы будут, то «за объяснениями следует идти в британский лагерь, потому что первородный грех совершили острова, а не континент». «Брексит без сделки приведёт к краху Соединённого Королевства и замедлению роста на континенте», — приводит Daily Mail слова главы Еврокомиссии.