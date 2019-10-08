Welt: финский премьер опасается новой отсрочки, однако это лучше «жёсткого» брексита
Осталось примерно две недели до последнего саммита ЕС перед истечением срока, после которого Великобритания должна выйти из содружества европейских стран. Однако финский премьер-министр Антти Ринне считает, что на этой октябрьской встрече глав государств и правительств ЕС речь пойдёт не о конкретном решении, а об очередной отсрочке брексита, пишет немецкая газета Die Welt в своём воскресном издании.
По мнению премьер-министра Финляндии Антти Ринне, на саммите ЕС, который состоится 17 и 18 октября, будет обсуждаться не конкретное соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, а, скорее, новая отсрочка в переговорах по брекситу.
У британского премьер-министра Бориса Джонсона есть ещё две недели для того, чтобы представить новые предложения по соглашению. «Однако похоже, что Джонсон только теперь осознал, какой это большой беспорядок, и у него трудности с тем, чтобы сделать предложение, которое позволит ему найти выход», — отметил финский социал-демократ в беседе с журналистами издания.
«Поэтому я боюсь, что на саммите в октябре речь пойдёт, скорее, о продлении, чем о конкретных решениях в сложившейся ситуации», — цитирует Ринне немецкая газета. Как напоминает Die Welt, с июля по декабрь Финляндия является страной, председательствующей в Совете ЕС.
«На данный момент похоже, что никакой сделки до конца октября не будет и что существует опасность «жёсткого» брексита», — подчеркнул премьер-министр Финляндии. Ринне полагает, что в этом случае будет рассмотрено продление срока переговоров.
По словам политика, он был бы готов рассмотреть просьбу о продлении переговоров. Важно предотвратить «жёсткий» брексит. На переговорах позиции всех остающихся в ЕС стран сходятся: «Мы должны найти регулирование, при котором сохранятся мир и стабильность на ирландском острове, а также функционирующий внутренний рынок ЕС».
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