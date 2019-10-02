Times: у многих британских компаний до сих пор нет плана на случай брексита

Согласно данным статистики, 35% британских фирм не имеют планов на случай брексита, сообщает The Times. Также отмечается, что вероятность «жёсткого» брексита снижает уверенность британского бизнеса в национальной экономике. В случае брексита многие предприятия намерены сокращать рабочие места, а также частично либо полностью переносить свои активы в другие страны.
Согласно опросу, проведённому банком Lloyds, уровень уверенности в перспективах британской экономики достиг минимума со времён референдума по брекситу 2016 года, сообщает The Times. Отмечается, что возможность «жёсткого» брексита сильно заботит владельцев предприятий: растёт беспокойство по поводу того, что парламентский тупик снижает уверенность бизнеса и вредит экономике.
Как пишет издание, в опросе принимало участие 1200 фирм. Уровень оптимизма упал на 10 %. Наибольший пессимизм наблюдается в Шотландии, Северной Ирландии, а также в южном и западном Лондоне. По словам экономиста Хан-Чжу Хо, за последний месяц общая уверенность бизнеса не изменилась, однако уровень оптимизма в отношении экономики снизился.
Согласно приводимой The Times статистике, 35% британских фирм не имеют планов на случай брексита, а те компании, у которых такие планы уже есть, планируют резко сократить инвестиции и повысить цены. Чтобы сгладить эффект от падения экономической активности, 46% компаний планируют снижать расходы, а 33% намерены проводить сокращение рабочих мест. Каждая четвёртая компания рассматривает возможность переноса части своих активов за рубеж, а каждая восьмая намерена провести полную передислокацию. Что касается покупок иностранных фирм британскими компаниями, то их количество в 2019 году сократилось на 69%.
«Возникаетбеспокойство по поводу того, что у многих компаний по-прежнему нет плана по брекситу, несмотря на то что до него остаются считанные недели», — приводит издание слова сотрудника банка Santander Джона Кэролла.
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