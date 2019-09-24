Welt: редкая солидарность — европейский автопром объединился против «жёсткого» брексита
Сразу 23 европейских объединения автомобильной промышленности не пожалели резких выражений, чтобы предостеречь Европу от нерегулируемого брексита, пишет немецкая газета Die Welt.
Как отмечается в статье, это редкий случай, когда автомобильные концерны Европы выступили с общим заявлением, предостерегающим от нерегулируемого выхода Великобритании из ЕС. В случае «жёсткого» брексита автомобильной промышленности по всей Европе угрожает экономическое «землетрясение» — так сказано в опубликованном в понедельник заявлении 23 европейских автопромышленных союзов.
Дополнительные бюрократические преграды «значительно» навредят автомобильной промышленности в Европе, предостерегает глава Ассоциации германской автомобильной промышленности VDA Берхардт Маттес.
По подсчётам представителей отрасли, при подобном развитии событий ввод новых таможенных пошлин на автомобили и транспортные фургоны обойдётся промышленникам и потребителям примерно в сумму €5,7 млрд. Также в совместном заявлении сказано, что последствия нерегулируемого брексита будут «катастрофическими».
Поэтому Великобритания и ЕС должны предпринять все «необходимые шаги», чтобы «избежать брексита без соглашения», убеждён Маттес. Глава Французской ассоциации автомобильной промышленности CCFA Кристиан Пежо, в свою очередь, подчеркнул, что брексит — «это не только британская проблема». «Это касается нас всех в европейской автомобильной промышленности, и не только нас», — отметил Пежо.
По данным промышленных ассоциаций, Великобритания покупает примерно 10% всех производимых на европейском континенте транспортных средств.
Выход Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем спровоцирует «подобные землетрясению изменения условий для ведения торговли» автомобилями, говорится в общем заявлении европейских автомобильных ассоциаций. Среди прочего, автомобильные концерны предупреждают о том, что миллиардные таможенные пошлины скажутся на покупателях в Великобритании и во всех странах ЕС.
Как напоминает издание, британский премьер-министр Борис Джонсон хочет осуществить уже два раза откладывавшийся брексит 31 октября — при необходимости без соглашения с Евросоюзом. Британский парламент, однако, принял закон, который должен исключить возможность нерегулируемого брексита. Соответственно, при отсутствии договорённости с Брюсселем выход Великобритании из ЕС должен быть отложен ещё на три месяца, заключает Die Welt.
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