Independent: ЕС предъявил ультиматум Джонсону — либо новый план до конца сентября, либо выход без сделки

Европейский союз потребовал от британского премьера Бориса Джонсона предоставить новый проект соглашения о брексите до конца сентября, пригрозив в противном случае завершить выход страны из блока без сделки, сообщает The Independent. Как стало известно журналистам издания, британская сторона действительно затягивает переговоры, не предлагая конкретных альтернатив.

Лидеры стран Евросоюза предъявили ультиматум премьер-министру Великобритании Борису Джонсону — от него требуют подготовить новый план по выходу страны из блока до конца сентября, а в противном случае Лондону придётся выйти из ЕС без сделки, сообщает The Independent.

По данным британской газеты, крайний срок для Джонсона был согласован в ходе встречи между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Антти Ринне, который сейчас занимает переходящий пост председателя Европейского союза.

«Если Великобритания желает обсудить альтернативы существующему соглашению о брексите, подобные предложения должны быть поданы до конца нынешнего месяца, — заявил Ринне журналистам по итогам встречи. — Мы оба обеспокоены тем, что сейчас происходит в Великобритании, и эта суматоха распространяется оттуда на Европу».

Как подчёркивает обозреватель The Independent, теперь у Бориса Джонсона есть всего 12 дней, чтобы высказать конкретные предложения по замене положений сделки с Брюсселем, касающихся границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Джонсон ранее заявил, что его не устраивает то, как оговорён этот вопрос в согласованном при прошлом правительстве соглашении о брексите, и предложил скорректировать соответствующие пункты.

Европейские чиновники опасаются, что британский премьер впустую тратит их время и пытается затянуть переговоры насколько возможно, не высказывая конкретных предложений, — вероятно, чтобы получить преимущество на предстоящих выборах, говорится в материале.

По некоторым данным, те варианты соглашения, которые до сих пор были предоставлены британской стороной Брюсселю, в сущности являлись почти точной копией старого документа с единственным отличием — пункты, касающиеся ирландской границы были просто-напросто вычеркнуты, пишет The Independent.