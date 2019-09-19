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Independent: ЕС предъявил ультиматум Джонсону — либо новый план до конца сентября, либо выход без сделки

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Европейский союз потребовал от британского премьера Бориса Джонсона предоставить новый проект соглашения о брексите до конца сентября, пригрозив в противном случае завершить выход страны из блока без сделки, сообщает The Independent. Как стало известно журналистам издания, британская сторона действительно затягивает переговоры, не предлагая конкретных альтернатив.
Independent: ЕС предъявил ультиматум Джонсону — либо новый план до конца сентября, либо выход без сделки
Reuters

Лидеры стран Евросоюза предъявили ультиматум премьер-министру Великобритании Борису Джонсону — от него требуют подготовить новый план по выходу страны из блока до конца сентября, а в противном случае Лондону придётся выйти из ЕС без сделки, сообщает The Independent.

По данным британской газеты, крайний срок для Джонсона был согласован в ходе встречи между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Антти Ринне, который сейчас занимает переходящий пост председателя Европейского союза.

«Если Великобритания желает обсудить альтернативы существующему соглашению о брексите, подобные предложения должны быть поданы до конца нынешнего месяца, — заявил Ринне журналистам по итогам встречи. — Мы оба обеспокоены тем, что сейчас происходит в Великобритании, и эта суматоха распространяется оттуда на Европу».

Как подчёркивает обозреватель The Independent, теперь у Бориса Джонсона есть всего 12 дней, чтобы высказать конкретные предложения по замене положений сделки с Брюсселем, касающихся границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Джонсон ранее заявил, что его не устраивает то, как оговорён этот вопрос в согласованном при прошлом правительстве соглашении о брексите, и предложил скорректировать соответствующие пункты.

Европейские чиновники опасаются, что британский премьер впустую тратит их время и пытается затянуть переговоры насколько возможно, не высказывая конкретных предложений, — вероятно, чтобы получить преимущество на предстоящих выборах, говорится в материале.

По некоторым данным, те варианты соглашения, которые до сих пор были предоставлены британской стороной Брюсселю, в сущности являлись почти точной копией старого документа с единственным отличием — пункты, касающиеся ирландской границы были просто-напросто вычеркнуты, пишет The Independent.

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