CNN: Кэмерон признался, что сожалеет о референдуме по брекситу

Дэвид Кэмерон впервые за три года подробно рассказал о своих решениях на посту премьера Великобритании — в том числе и о референдуме о статусе страны в Евросоюзе, закончившемся победой сторонников брексита, сообщает CNN. По словам Кэмерона, ему лично очень жаль, что затея с референдумом провалилась, и он считает себя отчасти виноватым в этом. Вместе с тем, как полагает экс-премьер, нынешний лидер страны Борис Джонсон является популистом и на самом деле даже не поддерживает брексит.

Сожалений у него хватает: бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон наконец нарушил молчание, рассказав о своей деятельности на посту. Человек, который инициировал в 2016 году референдум о брексите, начал «гастроли» в рамках продвижения своих мемуаров — и дал откровенное интервью аффилированному с CNN телеканалу ITV.

ДЭВИД КЭМЕРОН, бывший премьер-министр Великобритании: Если спросите, есть ли у меня какие-то сожаления — они есть. Жаль ли мне за то, в каком состоянии оказалась страна? Да. Считаю ли, что часть ответственности за это лежит на мне? Да — референдум был мой, избирательная кампания — тоже моя, и это я принял решение попытаться пересмотреть условия. Со всем этим я согласен. Решать, какая часть вины лежит на мне, придётся людям — в том числе и тем, кто сейчас смотрит эту передачу. Но я со всем согласен. И я не знаю, как сказать об этом более прямо — я согласен с тем, что та моя попытка провалилась.

А наш корреспондент Мэтью Чанс рассказал нам в прямом включении из Лондона, почему Дэвид Кэмерон считает, что часть ответственности за раздоры, которые провоцирует брексит, лежит на нём.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: На эти заявления бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона обратили самое пристальное внимание, ведь он впервые за три года подробно рассказал о тех шагах, которые предпринимал на посту — и, говоря конкретнее, о его решении провести в 2016 году референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе. Как мы теперь знаем, на этом референдуме победили сторонники выхода страны из ЕС, и Великобритания в результате погрузилась в политический хаос.

Кэмерон чувствует себя виноватым — он говорит, что прекрасно знает, каким смятением обернулся референдум. Он также отметил, что жалеет о результатах голосования, и извинился за свою провальную стратегию по удержанию Великобритании в составе Евросоюза. Как известно, Дэвид Кэмерон выступал за то, чтобы страна не выходила из ЕС, а вскоре после объявления результатов референдума внезапно подал в отставку.

Бывший британский премьер также чётко заявил о том, что считал референдум неизбежным и что поступил бы так же ещё раз. Это вряд ли расположит к бывшему премьеру многочисленных британцев, которые винят его за нынешний бардак, в котором оказалась страна из-за брексита.

Кроме того, Кэмерон раскритиковал ряд коллег по Консервативной партии, выступавших за брексит перед референдумом — он, в частности, жёстко высказался о нынешнем премьер-министре Борисе Джонсоне. По мнению Кэмерона, господин Джонсон не верил в возможность брексита, а кампанию за выход Великобритании из ЕС поддержал потому, что, цитирую, «это помогло бы его политической карьере». Как подчёркнул Кэмерон, Джонсон и ещё один видный сторонник брексита Майкл Гоув стали «посланниками гнобящей экспертов и искажающей правду эры популизма».

Вот такие жёсткие слова высказал бывший премьер Великобритании в адрес нынешнего.

Мэтью Чанс, CNN, Лондон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2019 года.