DT: Великобритания может остаться частью ЕС до 2022 года — из-за Ирландии

Переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза может быть продлён до конца 2022 года для заключения соглашения по вопросу ирландской границы, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на министра по вопросам брексита Стивена Баркли. При этом Баркли заверил, что правительство не намерено откладывать установленный премьером Борисом Джонсоном срок выхода из ЕС.

Британский министр по вопросам брексита Стивен Баркли заявил, что Великобритания может фактически остаться частью единого пространства ЕС до конца 2022 года. Как отмечает The Daily Telegraph, это свидетельствует о готовности премьер-министра страны идти на уступки для заключения соглашения по брекситу.

Согласованная бывшей главой государства Терезой Мэй сделка предполагает начало в день выхода Великобритании из ЕС переходного периода до конца 2020 года, однако теперь, по словам Баркли, этот период может быть продлён «на год или два».

Несмотря на то, что такой шаг вряд ли одобрят сторонники так называемого «жёсткого брексита», то есть выхода из союза без сделки, Джонсон, по мнению издания, уже смирился с нападками внутри собственной партии. Кроме того, заключение соглашения значительно увеличивает его шансы сдержать обещание и вывести Великобританию из ЕС до 31 октября.

The Daily Telegraph полагает, что британский премьер намерен прибегнуть к плану, разработанному его близким союзником членом парламента от Консервативной партии Китом Мальтхаузом. Так называемый «компромисс Мальтхауза» предполагает переходный период длительностью в три года, в рамках которого стороны будут договариваться о решении вопроса с ирландской границей.

Этот план, который охарактеризовали как «контролируемый выход без сделки», был отвергнут британским парламентом в марте. Однако сейчас, как утверждает Баркли, правительство страны намерено вновь его рассмотреть.

Министр также признался, что верит в возможность заключения сделки по брекситу, которая, тем не менеее, не приведёт к отсрочке выхода из ЕС в связи с необходимостью одобрения парламентом.

При этом если переговоры по соглашению застрянут, изменения в торговых отношениях Великобритании и Евросоюза «не вступят в силу до конца периода осуществления выхода (переходного периода. — прим. ИноТВ), то есть до декабря 2020 года или на год или два позже по взаимному согласию».

Вместе с тем он уточнил, что говорит лишь о том, что стороны по взаимному согласию могут продлить переходный период в случае необходимости.

Ряд сторонников брексита в парламенте уже поддержали идею.

«Как только мы выйдем, мы выйдем и сможем начать переговоры по торговой сделке выгодной для Великобритании и ЕС. Думаю, большинство сторонников брексита, кроме тех, кто выступает за выход без сделки, согласятся с этим», — приводит The Daily Telegraph слова председателя консервативного парламентского комитета 1922 Найджела Эванса.