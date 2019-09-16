Guardian Оригинал

Guardian: в ЕС отвергли слова Джонсона об «огромном успехе» переговоров по брекситу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В недавнем интервью глава британского правительства заявил, что в переговорах по брекситу был достигнут «огромный успех», пишет The Guardian. Но, по словам издания, в Брюсселе не разделяют оптимизма Лондона. Особенно на фоне риторики Бориса Джонсона, который всё активнее выступает за выход страны из европейского блока без сделки.
Guardian: в ЕС отвергли слова Джонсона об «огромном успехе» переговоров по брекситу
Reuters

Представители ЕС опровергли утверждение Бориса Джонсона об «огромном успехе» на переговорах по брекситу. В то же время председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который в понедельник должен встретиться с британским премьером, предупредил, что время для заключения новой сделки истекает,  пишет The Guardian.

В недавнем интервью Джонсон заявил, что в Берлине, Париже и Дублине появились «настоящие признаки» готовности отказаться от «бэкстопа», то есть режима пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого рынка после наступления переходного периода брексита. Именно этот вопрос является главным камнем преткновения на пути соглашения о выходе Британии из европейского блока, поясняет издание.

«Удалось достичь огромного прогресса», — заверил журналистов глава британского правительства. Но европейские чиновники, участвующие в переговорах с представителями Лондона, лишь отмахнулись от оптимистичной оценки Джонсона.
 
По словам источника издания в ЕС, ни о каком прогрессе не может идти и речи. «Я даже не стану называть их переговорами. На последней сессии, действительно, было затронуто содержание, и это весьма значительный шаг вперёд. Но мы должны были заниматься этим давным-давно, и до конечного результата ещё очень далеко», — заявил чиновник.
 
Обед Джонсона с Юнкером состоится спустя 26 дней после того, как первый встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тогда британский премьер объявил, что у него есть 30 дней, чтобы убедить ЕС в существовании жизнеспособной альтернативы «бэкстопу».  
 
После этого состоялся саммит «Большой семёрки» во Франции, который дал надежду, что Джонсон всерьёз намерен заключить сделку. Но оптимизм в Брюсселе стремительно испарился после того, как премьер приостановил работу парламента и стал активнее выступать за «жёсткий» брексит. При этом он так и не зафиксировал какое-либо из предложений на бумаге, отмечает издание.
 
В интервью The Guardian высокопоставленный чиновник ЕС отклонил предположение ряда лондонских аналитиков о том, что сделка становится всё более вероятной. По его словам, такая оценка ситуации является «совершенно неверной».
 
Последняя «риторическая фантазия» Джонсона о том, что Великобритания, словно «Невероятный Халк», вырвется из своих оков 31 октября, вызывает ещё больший скептицизм в ЕС относительно искренности премьера. Но, по словам источник издания, его совсем не удивляет подобное заявление.
 
«Всё это выглядит как шутка. Но речь идёт о чём-то очень серьёзном. Последствия бездействия будут чрезвычайно тяжёлыми. И, похоже, что происходящее рассматривается (Джонсоном. — ИноТВ) как игра, в которой он играет роль героя, а не имеет дело с действительностью», — предположил чиновник.
 
В Брюсселе также не уверены, что новая сделка, предложенная Джонсоном, сможет получить большинство голосов в парламенте. У действующего британского правительства  «проблемы с кредитом доверия», считают в ЕС.
 
«Какой мандат у мистера Джонсона? Поскольку у него нет большинства, и ни одна из партий не имеет чёткой позиции по брекситу, было бы неплохо привлечь оппозицию», — предположил один из собеседников The Guardian.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Guardian Великобритания Европа
теги
Борис Джонсон брексит Великобритания Европа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров