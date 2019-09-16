Guardian: в ЕС отвергли слова Джонсона об «огромном успехе» переговоров по брекситу

В недавнем интервью глава британского правительства заявил, что в переговорах по брекситу был достигнут «огромный успех», пишет The Guardian. Но, по словам издания, в Брюсселе не разделяют оптимизма Лондона. Особенно на фоне риторики Бориса Джонсона, который всё активнее выступает за выход страны из европейского блока без сделки.

Представители ЕС опровергли утверждение Бориса Джонсона об «огромном успехе» на переговорах по брекситу. В то же время председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который в понедельник должен встретиться с британским премьером, предупредил, что время для заключения новой сделки истекает, пишет The Guardian.

В недавнем интервью Джонсон заявил, что в Берлине, Париже и Дублине появились «настоящие признаки» готовности отказаться от «бэкстопа», то есть режима пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого рынка после наступления переходного периода брексита. Именно этот вопрос является главным камнем преткновения на пути соглашения о выходе Британии из европейского блока, поясняет издание.

«Удалось достичь огромного прогресса», — заверил журналистов глава британского правительства. Но европейские чиновники, участвующие в переговорах с представителями Лондона, лишь отмахнулись от оптимистичной оценки Джонсона.

По словам источника издания в ЕС, ни о каком прогрессе не может идти и речи. «Я даже не стану называть их переговорами. На последней сессии, действительно, было затронуто содержание, и это весьма значительный шаг вперёд. Но мы должны были заниматься этим давным-давно, и до конечного результата ещё очень далеко», — заявил чиновник.

Обед Джонсона с Юнкером состоится спустя 26 дней после того, как первый встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тогда британский премьер объявил, что у него есть 30 дней, чтобы убедить ЕС в существовании жизнеспособной альтернативы «бэкстопу».

После этого состоялся саммит «Большой семёрки» во Франции, который дал надежду, что Джонсон всерьёз намерен заключить сделку. Но оптимизм в Брюсселе стремительно испарился после того, как премьер приостановил работу парламента и стал активнее выступать за «жёсткий» брексит. При этом он так и не зафиксировал какое-либо из предложений на бумаге, отмечает издание.

В интервью The Guardian высокопоставленный чиновник ЕС отклонил предположение ряда лондонских аналитиков о том, что сделка становится всё более вероятной. По его словам, такая оценка ситуации является «совершенно неверной».

Последняя «риторическая фантазия» Джонсона о том, что Великобритания, словно «Невероятный Халк», вырвется из своих оков 31 октября, вызывает ещё больший скептицизм в ЕС относительно искренности премьера. Но, по словам источник издания, его совсем не удивляет подобное заявление.

«Всё это выглядит как шутка. Но речь идёт о чём-то очень серьёзном. Последствия бездействия будут чрезвычайно тяжёлыми. И, похоже, что происходящее рассматривается (Джонсоном. — ИноТВ) как игра, в которой он играет роль героя, а не имеет дело с действительностью», — предположил чиновник.

В Брюсселе также не уверены, что новая сделка, предложенная Джонсоном, сможет получить большинство голосов в парламенте. У действующего британского правительства «проблемы с кредитом доверия», считают в ЕС.

«Какой мандат у мистера Джонсона? Поскольку у него нет большинства, и ни одна из партий не имеет чёткой позиции по брекситу, было бы неплохо привлечь оппозицию», — предположил один из собеседников The Guardian.