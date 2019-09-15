ES: Кэмерон призвал не отказываться от повторного референдума по брекситу
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что нельзя отказываться от проведения повторного референдума о выходе страны из ЕС. «Я не думаю, что его (голосование.— ИноТВ) можно исключить, потому что мы зашли в тупик», — заявил политик в недавнем интервью, передаёт The Evening Standard.
Кэмерон, который объявил референдум 2016 года и вёл кампанию против брексита, признался, что сам он не поддерживает идею повторного голосования. Вместе с тем, по его словам, такая возможность остаётся, потому что «необходимо найти способ разблокировать эту блокаду».
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