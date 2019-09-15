ES: Кэмерон призвал не отказываться от повторного референдума по брекситу

Экс-глава британского правительства Дэвид Кэмерон считает, что нельзя исключать идею проведения ещё одного референдума о выходе Соединённого Королевства из ЕС. По его словам, новое голосование не стоит сбрасывать со счётов, потому что страна «зашла в тупик», сообщает The Evening Standard.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что нельзя отказываться от проведения повторного референдума о выходе страны из ЕС. «Я не думаю, что его (голосование.— ИноТВ) можно исключить, потому что мы зашли в тупик», — заявил политик в недавнем интервью, передаёт The Evening Standard.

Кэмерон, который объявил референдум 2016 года и вёл кампанию против брексита, признался, что сам он не поддерживает идею повторного голосования. Вместе с тем, по его словам, такая возможность остаётся, потому что «необходимо найти способ разблокировать эту блокаду».

Кэмерон обвинил Бориса Джонсона в том, что тот «поносил» его правительство во время кампании 2016 года. В то же время политик заявил о действующем премьере следующее: «У него очень чёткая стратегия и план. Это не тот подход, которым руководствовался бы я сам, но я хочу, чтобы у него всё получилось».

В настоящий момент глава британского правительства готовится к переговорам с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, которые должны пройти в следующий понедельник. Это будет их первая встреча с тех пор, как Джонсон стал премьером, напоминает The Evening Standard.