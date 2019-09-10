Sky News: Джонсон остудил британский парламент незапланированным отпуском

ДЖОН БЕРКОУ, спикер палаты общин Великобритании: Закройте дверь.

Двери закрыты, больше никаких дебатов и никаких голосований. Вероятно, Борис Джонсон этому рад, а вот члены парламента определённо нет. Споря с оппонентами и друг с другом…

ИАН ОСТИН, парламентарий: Почему они считают, что кто-то с ужасной репутацией, вроде лидера оппозиции подходит не только для… Что ж, достопочтенная дама позади меня спрашивает, почему я сижу здесь, а не где-то в другом месте. Я сижу здесь, стою здесь… я объясню почему…

Даже спикер пришёл в ярость, когда заседание парламента затянулось до поздней ночи в ходе дебатов и обсуждения законодательства.

ДЖОН БЕРКОУ: Не говорите мне, молодой человек, находясь в сидячем положении, что я могу и не могу говорить. Если вам неинтересно, покиньте палату, меня нисколько не интересует ваше мелкое расплывчатое возражение.

Это стало скверным завершением самого длительного заседания парламента со времён Английской революции.

ДЖОН КОРБИН, лидер оппозиции: Премьер-министр бежит от проверки… Если, как он заявляет, он добивается прогресса…

Джонсон проиграл во время голосования с разницей в шесть голосов.

СЧЁТЧИК: «За» по правую руку — 293, «против» по левую — 46.

Его вторая попытка добиться проведения всеобщих выборов.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Ранее я призывал палату общин довериться людям, но снова оппозиция думает, что им виднее.

Члены парламента от оппозиции выступили против приостановки работы. Представители Консервативной партии покидали палату под освистывание и скандирования.

Позор вам! Позор вам! Позор вам!

КЕЙТ МАККЕН, корреспондент Sky News: Джонсон проиграл очередное голосование, лейбористы во второй раз заблокировали всеобщие выборы, несмотря на то что партия утверждает, что хочет участвовать в выборах. На фоне роста разногласий в Консервативной партии Борис Джонсон, может, и остудил парламент, приостановив его работу на пару недель, но это не поможет ему решить проблему вокруг брексита. При этом времени остаётся всё меньше.

Парламентарии лишились поддержки сторонников брексита в палате общин, в то время как Джонсон также упрямится, будучи неспособным добиться выборов. Не сумев устранить разногласия, парламент и правительство оказались в состоянии неопределённости. Всё внимание сейчас обращено на Брюссель, на команду переговорщиков Джонсона, у которых есть лишь несколько недель, для того чтобы заключить сделку и надеяться, что этого будет достаточно для объединения членов парламента, раздираемого глубокими разногласиями.

Кейт Маккен, Sky News.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2019 года.