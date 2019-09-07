Independent: «новый удар для Бориса» — палата лордов приняла закон против «жёсткого» брексита

Обе палаты британского парламента поддержали законопроект, который запрещает выход страны из ЕС без сделки. Теперь положение премьер-министра Бориса Джонсона, который обещал вывести Соединённое Королевство из европейского блока до 31 октября «во что бы то ни стало», становится ещё более сложным, пишет The Independent.

Вслед за палатой общин палата лордов британского парламента приняла закон, запрещающий выход страны из ЕС без сделки. Теперь для окончательного вступления в силу ему не хватает только одобрения королевы Елизаветы II, пишет The Independent.

Решение пэров одобрить так называемый законопроект Бенна стало последним из серии ударов, обрушившихся на Бориса Джонсона. На этой «роковой для него неделе» премьер-министр неоднократно сталкивался с поражениями в парламенте, потерял большинство, не смог объявить досрочные выборы, изгнал из партии 21 депутата и наблюдал, как его собственный брат уходит из правительства, отмечает издание.

Принятие закона готовит почву для внеочередных всеобщих выборов, которые почти наверняка пройдут в ноябре. Сам Джонсон хотел провести голосование до 31 октября, чтобы выполнить своё обещание вывести страну из ЕС «во что бы то ни стало», напоминает The Independent.

«Мне неизвестен ни один случай в истории демократии, когда оппозиция отказывалась бы проводить голосование. Но таков их выбор. Я думаю, очевидно, что они не доверяют людям. Они считают, что люди не будут за них голосовать», — сказал Джонсон во время визита в Шотландию.

По словам премьера, новый закон «отправляет на дно» его шансы договориться о новом соглашении по брекситу с ЕС. Документ вселяет в Брюссель уверенность, что в конце следующего месяца Великобритания не выйдет из европейского блока без сделки, считает Джонсон.

В то же время политик отказался прямо отвечать на вопрос, готов ли он покинуть свой пост, если от него потребуют добиваться от ЕС третьей отсрочки брексита. «Это не та гипотеза, которую я готов рассматривать», — заявил он.

Законопроект Бенна требует, чтобы Джонсон попросил у Евросоюза продлить переговоры по брекситу до конца января 2020 года. При условии, что ему не удастся заключить сделку или получить одобрение парламента на «жёсткий» выход до 19 октября.

Автор предложения Хилари Бенн признался The Independent, что его очень тревожат намёки Джонсона о том, что он может проигнорировать требования нового закона. «Либо у нас есть верховенство закона, либо нет», — заявил депутат.

Кир Стармер, министр теневого правительства Британии по вопросам брексита, назвал принятие закона «важной победой». «Мы не позволим премьер-министру рисковать нашими рабочими местами и экономикой», — подчеркнул он.

Но признанный авторитет Консервативной партии Малкольм Рифкинд осудил манёвр оппозиции, назвав его «незрелым». На его взгляд, в результате процесс по выходу страны из ЕС будет отсрочен на месяц, что нанесёт ущерб бизнесу и заведёт страну в политический тупик, обращает внимание The Independent.