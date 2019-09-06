Guardian: «неоднозначный гость» Майк Пенс разозлил ирландцев

Заявления Майка Пенса во время визита в Ирландию, в том числе «спорная похвала» в адрес премьер-министра Бориса Джонсона и призывы поддержать брексит, вызвали недовольство у местной прессы. Вице-президента США обвинили в предательстве и оскорблении республики, а также в недостойном поведении, пишет The Guardian.

Промашки Майка Пенса во время визита в Ирландию, которые включали «спорную похвалу» в адрес премьер-министра Бориса Джонсона, разгневали местную прессу. Вице-президента США обвинили в предательстве и «унижении» европейской страны, пишет The Guardian.

Проблемы начались с решения Пенса провести две ночи в гольф-клубе Дональда Трампа, расположенного в деревне Дунбег. Это место находится более чем в 140 милях от Дублина, поэтому передвижения вице-президента оказались дорогостоящими и сложными с логистической точки зрения.

Специалисты по этике и политические соперники действующей администрации немедленно раскритиковали этот шаг. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала недвижимость Трампа «коррупционной помойкой» и обвинила президента в том, что он «ставит личные доходы выше интересов американского народа».

Глава Белого дома ответил, что непричастен к выбору «отличного места», в котором ночевал Пенс. Но пресс-секретарь вице-президента рассказал, что именно Трамп посоветовал останавиться в его гольф-клубе, отмечает издание.

Как бы то ни было, по словам The Guardian, это было лишь начало «неоднозначных моментов», сопровождавших визит. Многие обратили внимание на напряжённость, с которой проходили переговоры Пенса с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Возможно, это было связано с тем, что ирландский лидер — открытый гей, а американский вице-президент ранее продвигал закон против ЛГБТ в Индиане.

В самом начале визита Пенс, имеющий ирландские корни, «сыпал банальностями» о том, что он «глубоко тронут и польщён» приёмом на родине его матери и бабушки. Но затем на встрече в Дублине вице-президент «преподал хозяевам урок о политических приоритетах его администрации», подчёркивает издание.

«Позвольте прояснить: США поддерживают решение Великобритании выйти из ЕС», — сказал Пенс Варадкару в подготовленном заявлении. «Но мы также признаём уникальные проблемы на вашей северной границе. И я могу вас заверить, что мы продолжим призывать Великобританию и Ирландию к тому, чтобы брексит в любом варианте уважал соглашение Страстной пятницы», — добавил он.

Тему брексита болезненно воспринимают в Ирландии, поэтому негативная реакция местных СМИ не заставила себя долго ждать. «Неужели вице-президент Пенс предал Ирландию своими комментариями о брексите?» — недоумевает Irish Central. Газета Irish Examiner осудила попытки политика «оскорбить» республику. Но «самый серьёзный удар» по американскому гостю нанесла обозреватель Irish Examiner Мириам Лорд.

«Выглядит так, словно из кожи вон лезешь ради долгожданного гостя, которого принимаешь у себя дома, и думаешь, что всё прошло замечательно, пока кто-нибудь не обнаружит, что он нагадил на новом ковре в свободной комнате. На том самом ковре, который купили специально к его приезду», — описывает Лорд свои впечатления от визита Пенса.

«Пока Пенс читал текст с телесуфлёра, ирландские глаза, определённо, перестали излучать радость. Стало ясно, что он транслирует голос своего Хозяина. Ведь именно Трамп — фанат брексита и Бориса», — добавляет журналистка.

Коллеги Лорд тоже не стеснялись в выражениях, критикуя визит Пенса. «Такие наглецы, как он, являются сюда, объедают нас, парализуют движение на наших дорогах и после этого имеют наглость унижать хозяев», — возмущается политический редактор The Cork Examiner Дэниел Макконел.