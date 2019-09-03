Washington Post: Пенс раскритиковал Россию за попытки разбить союз США и Польши

Во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой американский вице-президент Майк Пенс обрушился с критикой на Россию. В частности, он заявил, что Россия якобы оккупирует части Украины и Грузии, а также призвал оставаться настороже в отношении действий и намерений Москвы.

Вице-президент США Майк Пенс высказался против России во время своего европейского турне, пишет The Washington Post. В частности, он раскритиковал попытки России «вмешаться в выборы в Европе и по всему миру». «Нам нужно оставаться настороже по поводу намерений и действий России», — приводит издание слова Пенса, сказанные на пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой.

Пенс заявил, что «российские силы до сих пор незаконно оккупируют большие части Грузии и Украины», а также сказал, что Москва пытается разбить союз США и Польши.

При этом Пенс остаётся верен Трампу, но эти заявления показали, как они расходятся во мнениях, когда дело касается России. Так, Трамп ещё недавно говорил о том, чтобы вернуть Россию в «Большую семёрку», а Пенс придерживается в отношении Москвы более резких позиций. Как отмечает автор статьи, приглашение Трампа в «Большую семёрку» смягчит статус России как мирового изгоя и может вернуть её в элитный клуб самых экономически развитых держав.

В свою очередь, глава аппарата Пенса Марк Шорт заверил, что и сам Трамп придерживается жёстких позиций по отношению к России, как ни один другой американский президент: «Пусть у них и разные способы выражения озабоченности по поводу России, у них одинаковые приоритеты и цели».

Нынешние заявления Пенса имеют особое значение, учитывая время, когда они сделаны, отмечает автор статьи. Впереди у него поездка по Европе, и в это время союзники США будут пристально следить, пытаясь разгадать позицию администрации Трампа по России.

И в самой Польше Пенс по сути замещает неприехавшего Трампа. К тому же его воспринимают как вероятного кандидата на выборах 2024 года, и он ведёт себя очень осторожно, старается делать присущие консерваторам заявления по внешней политике.

Так, когда Дуда на пресс-конференции заявил, что у него есть протест в отношении попыток Трампа или кого-либо иного вернуть Россию в G7, Пенс ему не возразил. «Это очень сложный вопрос, потому что ситуация с Россией очень трудная. Если мы посмотрим на поведение России за последние пару лет, мы должны чётко понимать, что кто-то воплощал в жизнь свои имперские амбиции, меняя границы, совершая военные атаки — вот что произошло».

Дуда сказал, что «никто, уважающий достоинство других наций и государств, не может закрывать глаза» на действия России в Крыму. «Я считаю, что мы не должны действовать, как будто ничего не случилось. Это моя позиция, и я, не колеблясь, её высказываю».

В свою очередь, Пенс похвалил Польшу за то, что она входит в число 7 стран — членов НАТО, которые вносят в бюджет альянса требуемую сумму. Благодаря этому, Польша смогла получить произведённые в США вооружения, отметил Пенс.

Ранее Пенс также заверил Украину в том, что США поддерживают её и её территориальную целостность, а также требование Украины вернуть Крым, пишет The Washington Post.