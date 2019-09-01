El País о годовщине начала Второй мировой войны: Германия просит прощения, а Польша напоминает об уроках истории

Во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны польский президент Анджей Дуда предупредил о возвращении тенденций к империализму, сообщает El País. Присутствовавший на памятных мероприятиях президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по-польски попросил прощения за преступления нацистской Германии.

Через 80 лет после начала Второй мировой войны, унёсшей жизни более 40 млн человек, Германия вновь принесла свои извинения жертвам самого страшного военного конфликта в истории человечества, передаёт El País.

«Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Перед польскими жертвами германской тирании. Я прошу прощения», — произнёс президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер на немецком и на польском языках в Велюне, который ровно 80 лет назад первым подвергся нападению гитлеровского вермахта.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что присутствие его немецкого коллеги на торжествах по случаю годовщины является своего рода «моральным искуплением».

При этом польский лидер предостерег от «возвращения империалистических тенденций в Европе» в отношении российских действий во время вооружённого конфликта в Южной Осетии и в связи с «майданом» на Украине. Как отмечает издание, на постсоветском пространстве спустя три десятилетия после распада СССР Россию, лидер которой Владимир Путин не получил приглашение в Польшу, всё ещё считают основной угрозой.

Дуда также заявил о необходимости извлечь уроки из Второй мировой войны.



«Ощущение польской национальной гордости коренится в опыте Второй мировой войны и является способом продемонстрировать, что жестокость тоталитарных режимов не может победить общество, которое хочет жить в условиях свободы. С этой точки зрения конец войны за Польшу наступает в 1989 году с падением коммунизма», — заявил польский историк Павел Скибинский.

Как пишет El País, на памятных мероприятиях также присутствовал вице-президент США Майк Пенс, который приехал вместо президента Дональда Трампа, отменившего визит в связи с приходом ураганом «Дориан».

Издание напоминает, что 1 сентября 1939 года Велюнь подверглась авиационной бомбардировке, в результате которой погибли около 10% 16-тысячного населения города. В общей сложности во время Второй мировой войны Польша потеряла 6 млн граждан.

При этом в августе заявления премьер-министра страны Матеуша Моравецкого дали новый толчок спору с Берлином по поводу репараций.

«Польша не получила адекватной компенсации... Мы потеряли шесть миллионов человек во время Второй мировой войны, намного больше, чем другие государства, которые получили серьёзные репарации. Это не честно. Так не может продолжаться», — заявил Моравецкий.