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ORF: власти Праги решили закрыть памятник советскому маршалу Коневу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Осквернённый вандалами памятник маршалу Коневу в Праге было решено завесить полотном, сообщает ORF. По словам представителя пражской мэрии, власти города не способны эффективно защитить монумент.
ORF: власти Праги решили закрыть памятник советскому маршалу Коневу
Reuters

Администрация района Прага-6 завесила полотном памятник советскому маршалу Ивану Коневу, принимавшему участие в освобождении города в 1945 году, пишет ORF.

Причиной таких мер стали действия вандалов, сообщает издание. Группа неопознанных злоумышленников облила памятник красной краской и испещрила его надписями. Их содержание относилось к действиям Конева в качестве главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами  стран Варшавского договора — в частности,  к подавлению венгерского восстания 1956 года и «Пражской весны» 1968 года. Кроме того, в надписях упоминалось участие Конева в строительстве Берлинской стены. Как сообщает ORF, российский МИД выразил протест «варварскому акту и оскорблению солдат Красной армии».
 
По словам пресс-секретаря пражской мэрии, решение закрыть статую было правильным: «Мы не в состоянии эффективно защитить памятник». Глава районной администрации Ондржей Коларж предложил перенести монумент с его нынешнего места на территорию российского посольства в Праге.
 
Как отмечает издание, начиная с 1989 года, памятник маршалу Коневу уже не раз был осквернён. Год назад районные власти установили рядом со статуей табличку, на которой описывалась роль Конева в подавлении «Пражской весны». 
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