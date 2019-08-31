ORF: власти Праги решили закрыть памятник советскому маршалу Коневу

Осквернённый вандалами памятник маршалу Коневу в Праге было решено завесить полотном, сообщает ORF. По словам представителя пражской мэрии, власти города не способны эффективно защитить монумент.
Администрация района Прага-6 завесила полотном памятник советскому маршалу Ивану Коневу, принимавшему участие в освобождении города в 1945 году, пишет ORF.
Причиной таких мер стали действия вандалов, сообщает издание. Группа неопознанных злоумышленников облила памятник красной краской и испещрила его надписями. Их содержание относилось к действиям Конева в качестве главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами стран Варшавского договора — в частности, к подавлению венгерского восстания 1956 года и «Пражской весны» 1968 года. Кроме того, в надписях упоминалось участие Конева в строительстве Берлинской стены. Как сообщает ORF, российский МИД выразил протест «варварскому акту и оскорблению солдат Красной армии».
По словам пресс-секретаря пражской мэрии, решение закрыть статую было правильным: «Мы не в состоянии эффективно защитить памятник». Глава районной администрации Ондржей Коларж предложил перенести монумент с его нынешнего места на территорию российского посольства в Праге.
Как отмечает издание, начиная с 1989 года, памятник маршалу Коневу уже не раз был осквернён. Год назад районные власти установили рядом со статуей табличку, на которой описывалась роль Конева в подавлении «Пражской весны».
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