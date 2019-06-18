Болгарский архитектор призвал заменить памятник советским воинам монументом «Болгария превыше всего»

Архитектор Борислав Игнатов призвал заменить памятник Советской армии, установленный в центре Софии в знак признательности болгарского народа за освобождение от нацизма, на скульптурное изображение герба страны с надписью «Болгария превыше всего». По его мнению, в Болгарии найдётся много желающих принять участие в осуществлении этой идеи, пишет «Русская Болгария».

Председатель Палаты архитекторов Болгарии Борислав Игнатов выступил с предложением заменить скульптурную композицию с советскими солдатами в центре Софии на герб страны, а вместо благодарственной надписи о признательности болгарского народа разместить на постаменте фразу «Болгария превыше всего». По мнению архитектора, это должно положить символическое начало «новому Болгарскому Возрождению», сообщает «Русская Болгария».



«Если бы я был мэром Софии, то незамедлительно бы переделал памятник Советской армии в монумент «Болгария превыше всего». Место очень подходящее, чтобы напоминать нашим политикам об этом основном принципе государственности, а также поднимать дух всех нас», — написал Игнатов на своей странице в Facebook.



По задумке архитектора, герб Болгарии на монументе надо сделать двухсторонним, чтобы его было хорошо видно с любого направления, а внутри поместить колокол, который будет бить днём каждый час, как на башне с часами. А скульптурную композицию с советскими солдатами Игнатов предлагает переместить на небольшой постамент между парк-отелем «Москва» и посольством России в Софии, чтобы она «освещалась солнцем спереди, а не как сегодня, со стороны спины», говорится в статье.



При хорошей организации и подготовке все эти перемещения можно будет осуществить за один день, не потратив абсолютно никаких средств из государственного бюджета, уверен архитектор. По его мнению, в Болгарии найдётся много желающих поддержать этот проект с финансовой стороны и принять личное участие в работах по монтажу, сообщает «Русская Болгария».



Цель создания монумента «Болгария превыше всего» заключается в том, чтобы граждане Болгарии «чувствовали себя свободными и ощущали гордость за себя и свою страну», пояснил Игнатов. По его словам, такая замена памятников должна положить символическое начало «новому Болгарскому Возрождению», говорится в статье.



Городской совет Софии ещё 25 февраля 1992 года принял решение о сносе памятника Советской армии в центре Софии, напоминает «Русская Болгария». Этот вопрос вновь предлагалось вынести на рассмотрение горсовета в июле 2011 года, однако в итоге он не был принят на повестку дня. В свою очередь, Министерство обороны Болгарии 15 июля 2015 года пояснило, что данный памятник Советской армии «не имеет статуса военного мемориала» в соответствии с Законом о военных памятниках, отмечается в статье.