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DELFI: 10 тысяч латышей готовы снести памятник Победы, чтобы «восстановить честь и достоинство»

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В Латвии собрано уже более десяти тысяч подписей за демонтаж памятника Победы в Риге. Как пишет DELFI, по мнению автора инициативы, то, что памятник Победы всё ещё стоит в столице Латвии, является «плевком в лицо всем латышам, которые отдали свои жизни, чтобы Латвия была свободной от оккупантов».
DELFI: 10 тысяч латышей готовы снести памятник Победы, чтобы «восстановить честь и достоинство»
Reuters

На портале Manabalss собрано более десяти тысяч подписей за демонтаж памятника Победы в Риге. Портал DELFI сообщает, что сбор подписей был инициирован в 2017-м. В этом году число подписавших инициативу начало увеличиваться после появления новостей о готовности рижских властей потратить несколько миллионов евро на восстановление парка Победы.

Памятник Победы, который находится в парке Победы, был открыт в 1985 году. Автора инициативы тревожит то, что один из символов, напоминающих латышскому народу об «огромном страдании из-за советской оккупации, по-прежнему находится в сердце Латвии, в Риге, причём он большой, его трудно не заметить». 
 
«Сегодня памятник Победы уже давно не является памятным местом для советских ветеранов-«освободителей», а превращается в место проведения строго политического мероприятия — 9 Мая, которое спонсируется со стороны Кремля, создано в интересах России и реализуется в рамках кремлёвской пропаганды», — пишет автор инициативы.
 
В его представлении то, что памятник Победы всё ещё стоит в столице Латвии, является «плевком в лицо всем латышам и бывшим латышским военнослужащим, которые отдали свои жизни, чтобы Латвия была свободной от оккупантов и чтобы в Латвии не было никаких признаков коммунизма и социализма».  
 
По мнению автора петиции, в результате демонтажа памятника будут «восстановлены честь и достоинство латышского народа». 
 
 
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