Guardian: могила Карла Маркса пострадала от вандалов дважды за месяц

Могила Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне была осквернена в субботу во второй раз за последний месяц, сообщает The Guardian. На надгробном памятнике были обнаружены надписи, сделанные красной краской. Как напоминает газета, этот акт вандализма был совершён спустя всего две недели после того, как была повреждена мраморная плита на надгробии с именем немецкого философа.
Могила Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне была осквернена уже дважды за последний месяц, сообщает The Guardian. В субботу утром сотрудник Британского музея Макс Блоуфилд обнаружил на надгробном памятнике надписи, сделанные красной краской, со словами: «доктрина ненависти» и «архитектор геноцида».
По признанию Блоуфилда, он был «шокирован» актом вандализма в отношении памятника. «Я не могу сказать, кто это сделал и зачем, но очевидно, что это был кто-то крайне критически настроенный по отношению к Марксу и той исторической эпохе. Меня попросту удивляет, что в 2019-м кто-то чувствует необходимость совершать подобное», — отметил Блоуфилд в интервью изданию.
Как напоминает газета, менее двух недель назад могила также оказалась жертвой вандалов. Была повреждена мраморная плита на надгробии с именем немецкого философа. Ассоциация Фонд Друзей Хайгейтского кладбища, в управлении которой находится объект, назвала прошлый акт агрессии «намеренно направленным против Маркса». «Это не случайность. Как видно на фото, человек явно сделал всё возможное, чтобы стереть имя Карла Маркса», — заявил глава Фонда Иэн Дангейл.
В официальном аккаунте Хайгейтского кладбища в Twitter случившееся в субботу было названо «Бездумным, глупым, невежественным актом агрессии».
Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy
По словам лондонской полиции, сообщение о противозаконном причинении ущерба было получено правоохранителями в 10:50 утра в субботу. Представитель сил правопорядка также сообщил, что задержаний ни по одному из этих преступлений пока не было.
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