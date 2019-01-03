NTDTV: приходи к нему лечиться… — реставраторы в Буэнос-Айресе спасают статуи, пострадавшие от рук вандалов

Столицу Аргентины украшают более двух тысяч скульптур, постоянно нуждающихся в помощи реставраторов, сообщает NTDTV. Многие статуи пострадали от времени, осадков и солнечных лучей, однако чаще их приходится восстанавливать после действий вандалов. «Лечением» скульптур после них занимается специальная мастерская, реставраторы которой очищают статуи и восстанавливают их отломанные части.

Буэнос-Айрес украшают примерно 2200 скульптур из бронзы, мрамора, камня и гранита. Этим аргентинская столица отличается от других городов Латинской Америки. В то же время произведения искусства постоянно нуждаются в руке реставратора.

Спасают памятники культуры в специальной мастерской. Здесь без устали работают 15 реставраторов. Многие статуи пострадали от времени, солнца и дождей. Но большинство повреждены вандалами. Каждый месяц они портят два десятка скульптур.

ХОРХЕ ГРИМАС, реставратор: Я горжусь своей работой. Но грустно, что так много ценных предметов искусства повреждают умышленно. Наш долг – реставрировать и сохранять статуи, но хочется, чтобы приходилось восстанавливать памятники, пострадавшие от времени, а не от вандалов.

Реставраторам приходится очищать от краски разрисованные скульптуры и восстанавливать отломанные пальцы, руки и другие части статуй. Вандалы не щадят даже скульптуру футболиста Лионеля Месси. Её повреждали уже три раза.

Но обиднее всего специалистам за старинные памятники искусства. Многие прекрасные статуи Буэнос-Айрес покупал во Франции в XIX и XX веках.

КАРЛОС ЭСТЕВЕС, реставратор: Нам кажется, что многие не чувствуют связи с произведениями искусства и поэтому повреждают их. Они ничего не знают о скульптурах и не понимают их значения, поэтому не ценят.

Власти города ежемесячно тратят почти 800 тысяч долларов на то, чтобы привести в порядок памятники искусства.

Ну а реставраторы приглашают горожан в свою мастерскую. Они хотят, чтобы те прониклись чувством важности сохранения статуй.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2018 года.