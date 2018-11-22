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ABC: Пизанскую башню «выпрямили» на 4 сантиметра

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Итальянцам удалось остановить падение одного из самых известных памятников архитектуры — Пизанской башни, пишет испанская газета ABC. Более того, специалисты за последние 17 лет сумели выпрямить башню на 4 сантиметра. При этом они не собираются возвращать историческому памятнику полностью вертикальное положение: это было бы «концептуальной ошибкой».
ABC: Пизанскую башню «выпрямили» на 4 сантиметра
Reuters
Итальянцам удалось остановить падение Пизанской башни, пишет испанская газета ABC. Более того, колокольную башню собора Санта-Мария-Ассунт, которая является «сокровищем» и символом итальянского города Пиза и одним из самых известных и знаковых памятников Италии, смогли «омолодить».
 
Пизанская башня потихоньку выпрямляется, говорится в статье. Если конкретно, то она выпрямилась на 4 сантиметра за последние 17 лет, то есть с 2001 года. Конечно, это не особо примечательный показатель, однако он превзошёл ожидания специалистов, поскольку уже после 1930-х годов скорость падения башни удвоилась. А в 1990 году наклон увеличивался на 1,5 миллиметра в год, об этом в интервью одной из итальянских газет заявил археолог и историк искусства Сальваторе Сеттис. 
 
Работы по укреплению башни начались ещё в 1993 году и длились до 2001 года. В этот период были и драматические моменты. Так, в сентябре 1995 года специалисты даже высказывали опасения по поводу возможного обрушения Пизанской башни, однако тогда специалистам тогда удалось справиться с ситуацией.
 
При этом, как отмечает газета ABC, не стоит строить иллюзий по поводу того, что в один прекрасный день башня станет полностью вертикальной. 
 
«Никто не станет совершать историческую и концептуальную ошибку и выпрямлять её», — приводит издание слова профессора Сеттиса.
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