ABC: Пизанскую башню «выпрямили» на 4 сантиметра

Итальянцам удалось остановить падение Пизанской башни, пишет испанская газета ABC. Более того, колокольную башню собора Санта-Мария-Ассунт, которая является «сокровищем» и символом итальянского города Пиза и одним из самых известных и знаковых памятников Италии, смогли «омолодить».

Пизанская башня потихоньку выпрямляется, говорится в статье. Если конкретно, то она выпрямилась на 4 сантиметра за последние 17 лет, то есть с 2001 года. Конечно, это не особо примечательный показатель, однако он превзошёл ожидания специалистов, поскольку уже после 1930-х годов скорость падения башни удвоилась. А в 1990 году наклон увеличивался на 1,5 миллиметра в год, об этом в интервью одной из итальянских газет заявил археолог и историк искусства Сальваторе Сеттис.

Работы по укреплению башни начались ещё в 1993 году и длились до 2001 года. В этот период были и драматические моменты. Так, в сентябре 1995 года специалисты даже высказывали опасения по поводу возможного обрушения Пизанской башни, однако тогда специалистам тогда удалось справиться с ситуацией.

При этом, как отмечает газета ABC, не стоит строить иллюзий по поводу того, что в один прекрасный день башня станет полностью вертикальной.

«Никто не станет совершать историческую и концептуальную ошибку и выпрямлять её», — приводит издание слова профессора Сеттиса.