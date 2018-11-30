ERR: полиция Таллина ищет вандалов, исцарапавших Мемориал жертвам коммунизма

Полицейские в Таллине обнаружили, что на Мемориале жертвам коммунизма, торжественное открытие которого состоялось в конце лета, в нескольких местах уже нацарапаны длинные полосы. Расследование по этому делу продолжается. Полиция также просит всех, кто заметит подозрительные или злонамеренные действия в отношении мемориала, немедленно сообщать по телефону, пишет ERR.

Эстонский институт исторической памяти обратился в полицию с просьбой установить личности и привлечь к ответственности лиц, совершивших акты вандализма на территории Мемориала жертвам коммунизма, который располагается в Таллине на Маарьямяэ. Мемориал расцарапан в нескольких местах.

«Призываем всех, кто посещает мемориал, относиться к нему бережно и сообщать о нарушениях. Мемориал посвящён всем жителям Эстонии, пострадавшим от советского террора, но это и символическое надгробие. Большая часть жертв коммунизма, чьи имена запечатлены на стене памяти, покоятся в безымянных могилах. Мемориал стал особенным местом памяти, объединяющим народ Эстонии. Лицам, совершившим акты вандализма, должно быть глубоко стыдно за свой поступок», — сказал член правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу, добавив, что надеется на помощь полиции.

Руководитель Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн рассказал ERR, что полиция ещё в сентябре получила первое предупреждение о нанесении ущерба памятнику жертвам коммунистического террора в Маарьямяэ. «Это является объектом предприятия Riigi Kinnisvara и мемориал охраняет дочерняя компания. В тот раз заявление в полицию не подавалось, но информация в полицию поступила — и мы начали производство о проступке», — сказал он.

По словам Пярна, сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что на мемориале нацарапаны полосы длиною примерно 6-7 метров, и ясно, что никакого смыслового значения они не имеют. «Скорее всего, это сделали дети, которые, не особо задумываясь, камнем нанесли памятнику урон. Мы просмотрели записи камер видеонаблюдения, но ни одного конкретно сделавшего это лица мы не обнаружили. В случае, если это действительно не нарочно сделали дети, то нельзя говорить о преднамеренном нанесении ущерба памятнику», — признал Пярн.

Тем не менее, полиция просит всех, кто заметит подозрительные или злонамеренные действия в отношении мемориала, немедленно сообщить по номеру 112. Эстонский институт исторической памяти продолжает собирать и уточнять данные жертв коммунизма, отображая ход работы в электронном мемориале по адресу memoriaal.ee. Поскольку постоянно выясняются новые судьбы, то запланирована установка дополнительных именных табличек.

Дата публикации 29 ноября 2018 года.