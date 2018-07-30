СТРАНА.ua: поляка во Львове оштрафовали за вандализм на кладбище

15:19
Умер актёр Сергей Шеховцов
Актёр театра и кино Сергей Шеховцов умер от остановки сердца. Об этом сообщает Московский театр «Современник».
15:18
Минфин Дагестана отказал «Анжи» в предоставлении 300 млн рублей
Министерство финансов Дагестана отказало футбольному клубу «Анжи» в предоставлении почти 300 млн рублей.
15:15
В Минобороны Украины рассказали об увольнении тысяч офицеров и контрактников за полгода
За первые шесть месяцев 2018 года из украинской армии уволились 11 тыс. офицеров и контрактников. В Минобороны Украины пояснили, что недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения военных по окончании контракта.
15:05
Историк прокомментировал заявление депутата Рады об учебнике географии
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Булдаков в беседе с RT прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о «бреде», написанном в новом украинском учебнике по географии для восьмого класса.
15:02
Адвокат сообщил об экстрадиции из Германии в Россию ключевого фигуранта кокаинового дела
Адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука.
14:59
Военно-политическое управление создано в Минобороны России
В Минобороны России создана новая структура — военно-политическое управление ВС России, которое возглавил бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов.
14:59
На матче первого тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА ожидается аншлаг
Самарские «Крылья Советов» сообщили, что все билеты на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА реализованы.
14:52
Путин и Бибилов обсудили российско-югоосетинское взаимодействие
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым.
14:48
СМИ: ЦСКА готов продать футболиста Фернандеса за €25 млн
Московский ЦСКА выдвинул условия продажи защитника Марио Фернандеса в итальянский клуб «Наполи».
14:42
Курс евро упал ниже 73 рублей
Курс евро впервые с 18 июля опустился ниже 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
14:40
Путин подписал закон о штрафах за отсутствие возрастной маркировки в медиаконтенте СМИ
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливаются штрафы возрастной маркировки в медиаконтенте СМИ.
14:34
Цена на нефть WTI превысила $70 за баррель
Цена на нефть марки WTI впервые с 20 июля превысила $70 за баррель.
14:30
В московском метро запустили тематический поезд, посвящённый ЦСКА
В московском метро запустили тематический поезд, приуроченный к 95-летию столичного ЦСКА.
14:24
Бесплатные кинотеатры под открытым небом начнут работу 1 августа в Москве
Бесплатные кинотеатры под открытым небом будут работать в Москве с 1 августа до 9 сентября, сообщает m24.
14:24
Путин подписал закон о возмещении угонщиками ущерба за порчу машины
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает угонщиков автомобилей возмещать ущерб в случае последующей кражи или порчи транспортных средств.
14:18
Украинский легкоатлет дисквалифицирован на полгода за критику формы
Украинский легкоатлет Антон Грабовский дисквалифицирован национальной федерацией за неэтичные высказывания по поводу экипировки сборной Украины, предоставленной техническим партнёром.
14:14
Суд в Греции удовлетворил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Винника
Суд в Греции удовлетворил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции россиянина Александра Винника.
14:09
Появилось видео с места пожара в жилом доме в Сочи
Появилось видео с места пожара в жилом доме в Сочи. Возгорание произошло утром 30 июля в двухэтажном деревянном здании в Адлерском районе города. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м.
14:06
Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки импортных плодов и ягод
Роспотребнадзор выявил в первые шесть месяцев 2018 года нарушения по микробиологическим показателям в 13% проб импортных плодов и ягод, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.
13:54
Моуринью призвал футболистов «Манчестер Юнайтед» сократить отпуск
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обратился к игрокам, которые отдыхают после выступления на чемпионате мира 2018 года в России.
13:52
В парадах ко Дню ВМФ приняли участие более 50 судов Черноморского флота
В парадах ко Дню Военно-морского флота приняли участие более 50 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота, сообщает «Крыминформ».
13:50
Депутат Госсовета Крыма прокомментировал готовность ОБСЕ отправить делегацию на полуостров
Депутат Государственного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал готовность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отправить делегацию БДИПЧ ОБСЕ на полуостров.
13:35
«Локомотив» организовал бесплатный вход для своих болельщиков на гостевой матч с «Уфой»
Московский «Локомотив» сообщил, что организовал бесплатный вход для своих болельщиков на гостевой матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
13:33
Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении обязательной маркировки табачных изделий.
13:30
У Дзагоева диагностировано повреждение икроножной мышцы
Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о характере травмы полузащитника Алана Дзагоева, который получил повреждение в матче за Суперкубок России со столичным «Локомотивом».
13:28
Лавров назвал аномалией текущее состояние отношений между Россией и Украиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал перспективы российско-украинских отношений.
13:20
Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на ближайшую неделю
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе на ближайшую неделю.
13:16
Лавров назвал неприемлемым предложенный Украине выбор между Россией и Европой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемым предложенный Западом Украине выбор между Россией и Европой.
13:09
В Севастополе планируют завершить достройку ещё двух «Комет» в 2019 году
На площадке судостроительного завода «Вымпел» в Севастополе планируют завершить достройку ещё двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Комета» в 2019 году, сообщает РИА Новости Крым.
13:08
Утяшева сравнила Винер-Усманову с художественным романом
Чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о своём отношении к главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой.
13:06
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по вагонам
Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам. Об этом заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.
12:52
Посольство Украины в Чехии выразило протест из-за визита чешских депутатов в Крым
Посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с визитом двух чешских депутатов в Крым. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского дипведомства.
12:45
В поездах Большой кольцевой линии Московского метрополитена заработал бесплатный Wi-Fi
В поездах Большой кольцевой линии Московского метрополитена заработал бесплатный Wi-Fi, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
12:43
Эксперт прокомментировал заявление о необходимости «своего Мюллера» в Европе
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление главы фракции либералов в Европарламенте о необходимости появления специального человека для расследования российских «атак».
12:40
Доходный дом купцов Бурениных в Москве стал объектом культурного наследия
Доходный дом купцов Бурениных, расположенный на Нижней Красносельской улице в Москве, стал объектом культурного наследия, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
12:39
От взносов за капремонт в России освободили семьи с инвалидами
Президент России Владимир Путин подписал закон, частично или полностью освобождающий от уплаты взносов за капремонт как неработающих собственников жилья в возрасте от 70 лет, так и семьи с неработающими гражданами пенсионного возраста или неработающими инвалидами I и II групп.
12:39
Нурмагомедов: хочу испортить лицо Макгрегору
Победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих планах на возможный бой с ирландцем Конором Макгрегором.
12:35
Лавров о ЧМ-2018 по футболу: это был взлёт народной дипломатии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прошедший ЧМ-2018 по футболу показал взлёт народной дипломатии. Об этом он сказал на Всероссийском молодёжном образовательном форуме.
12:32
В СК назвали мотив напавшего с ножом на полицейского в центре Москвы
В Следственном комитете заявили, что подростку, напавшему на полицейского в центре Москвы, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом говорится на сайте СК России по Москве.
12:27
Витиньо не сдержал слёз на презентации в качестве футболиста «Фламенго»
Бразильский футбольный клуб «Фламенго» провёл презентацию своего новичка — экс-нападающего московского ЦСКА Витиньо.
12:26
Источник: одна из обвиняемых в убийстве отца в Москве сама позвонила в полицию
Одна из трёх сестёр, обвиняемых в убийстве 57-летнего отца на северо-востоке Москвы, сама позвонила в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
12:25
Синоптики прогнозируют жару с середины недели в Москве
Синоптики заявили, что жаркая погода вернётся в Москву в среду, 1 августа. Об этом РИА Новости сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
12:18
Суд отменил приговор одному из фигурантов дела Гайзера
Суд отменил приговор одному из фигурантов дела экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера Демьяну Москвину.
12:14
СМИ: Рост добычи нефти и газа в июне в России ускорился до 2,8% в годовом выражении
Рост добычи нефти и газа в июне 2018 года ускорился до 2,8% в годовом выражении, сообщают «Известия» со ссылкой на «Картину деловой активности» Минэкономразвития.
12:09
Эксперт прокомментировал слова Трампа о конфликте интересов с Мюллером
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к спецпрокурору Роберту Мюллеру о признании наличия конфликта интересов.
12:07
Хоккеист Орлов привезёт Кубок Стэнли в Новокузнецк 17 августа
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов привезёт Кубок Стэнли в Новокузнецк.
12:05
Глава МИД Японии назвал планируемые для обсуждения с Россией на встрече «2 + 2» темы
Япония в ходе встречи глав МИД и Минобороны в формате «2 + 2» планирует обсудить с Россией ситуацию вокруг КНДР, Сирии и Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.
11:55
Сборная России по тхэквондо победила на командном Кубке мира в миксте
Сборная России по тхэквондо победила на командном Кубке мира в миксте, который проходил в китайском Уси.
11:52
Пресс-секретарь Кобзона рассказала о состоянии артиста
Варвара Виноградова, пресс-секретарь народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, прокомментировала состояние его здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.
11:47
В Крыму заявили о готовности к диалогу с ОБСЕ
В Крыму заявили о готовности к диалогу с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщает РИА Новости Крым.