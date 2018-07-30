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СТРАНА.ua: поляка во Львове оштрафовали за вандализм на кладбище

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Гражданина Польши оштрафовали во Львове на 85 гривен по статье «Мелкое хулиганство». Как передаёт «СТРАНА.ua», ранее злоумышленник в составе группы лиц повредил щиты, которыми власти закрыли скульптуры львов на территории польских военных захоронений 1918—1920 годов.
СТРАНА.ua: поляка во Львове оштрафовали за вандализм на кладбище
vc.com

29 июля во Львове состоялся суд над гражданином Польши, задержанным по делу о повреждении щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище. Как пишет «СТРАНА.ua», злоумышленник признал вину. По результатам заседания его оштрафовали на 85 гривен по статье «Мелкое хулиганство», также ему необходимо оплатить 340 гривен судебного сбора. 

Как сообщил директор музея «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, задержанный — житель Польши. На судебном заседании также присутствовал представитель генерального консульства Польши во Львове.
 
Как напоминает издание, 28 июля группа неизвестных лиц спортивной внешности повредила щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений 1918—1920 годов, которые находятся в пределах Лычаковского кладбища. Охране совместно с полицией удалось задержать лишь одного из злоумышленников. Горсовет также направил обращение в правоохранительные органы по факту повреждения имущества.  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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