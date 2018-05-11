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Сегодня: на Украине обезглавили памятник Неизвестному Солдату

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В украинском городе Ковель неизвестные повредили памятник, возведённый в честь погибших советских воинов. Как передаёт «Сегодня», неизвестному солдату отрезали голову и разрисовали памятную плиту.
Сегодня: на Украине обезглавили памятник Неизвестному Солдату
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На выезде из города Ковель Волынской области неизвестные повредили памятник, возведённый в честь погибших советских воинов. Как пишет «Сегодня», неизвестному солдату отрезали голову и разрисовали памятную плиту.

«Патрульные полицейские обнаружили повреждения памятника на улице Луцкой во время патрулирования в городе Ковель», — сообщают в Нацполиции.

Согласно информации Управления культуры Волынской областной администрации, памятник не входит в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Он изготовлен из бетона, был возведён в 1956 году.

Правоохранители работают над установлением лиц, причастных к преступлению. По факту умышленного повреждения открыто уголовное производство. Виновным грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы до трёх лет.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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