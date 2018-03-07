Vienna Online: в Вене памятник героям Советской армии осквернили чёрной краской

В центре Вены неизвестные осквернили памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от нацизма, сообщает Vienna Online. Вандалы облили монумент чёрной краской. Местная полиция приступила к расследованию по факту нанесения серьёзного имущественного вреда.

На площади Шварценбергплац в центре Вены неизвестные осквернили памятник советским солдатам, погибшим при освобождении страны от нацистских захватчиков, сообщает Vienna Online. Вандалы облили монумент чёрной краской, поясняет издание.

Посольство России в Австрии направило ноту протеста в австрийский МИД. «Вызывает глубокое разочарование то, что, несмотря на многочисленные обещания и заверения, австрийским властям до сих пор так и не удаётся ни обеспечить должную безопасность монумента, ни установить и наказать вандалов», — говорится в послании.

Также в российском посольстве напомнили, что уход за советскими воинскими захоронениями и мемориалами — это одно из обязательств, которое взяла на себя Вена в соответствии с Договором о восстановлении независимой и демократической Австрии от 1955 года. Австрийская полиция приступила к расследованию по факту нанесения серьёзного имущественного вреда.