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Vienna Online: в Вене памятник героям Советской армии осквернили чёрной краской

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В центре Вены неизвестные осквернили памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от нацизма, сообщает Vienna Online. Вандалы облили монумент чёрной краской. Местная полиция приступила к расследованию по факту нанесения серьёзного имущественного вреда.
Vienna Online: в Вене памятник героям Советской армии осквернили чёрной краской
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На площади Шварценбергплац в центре Вены неизвестные осквернили памятник советским солдатам, погибшим при освобождении страны от нацистских захватчиков, сообщает Vienna Online. Вандалы облили монумент чёрной краской, поясняет издание.

Посольство России в Австрии направило ноту протеста в австрийский МИД. «Вызывает глубокое разочарование то, что, несмотря на многочисленные обещания и заверения, австрийским властям до сих пор так и не удаётся ни обеспечить должную безопасность монумента, ни установить и наказать вандалов», — говорится в послании.  
 
Также в российском посольстве напомнили, что уход за советскими воинскими захоронениями и мемориалами — это одно из обязательств, которое взяла на себя Вена в соответствии с Договором о восстановлении независимой и демократической Австрии от 1955 года. Австрийская полиция приступила к расследованию по факту нанесения серьёзного имущественного вреда. 
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источник
Vienna Online Австрия Европа
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Австрия вандализм Вена Красная армия памятник посольство Советская армия
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