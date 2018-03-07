Vienna Online: в Вене памятник героям Советской армии осквернили чёрной краской

В центре Вены неизвестные осквернили памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от нацизма, сообщает Vienna Online. Вандалы облили монумент чёрной краской. Местная полиция приступила к расследованию по факту нанесения серьёзного имущественного вреда.
На площади Шварценбергплац в центре Вены неизвестные осквернили памятник советским солдатам, погибшим при освобождении страны от нацистских захватчиков, сообщает Vienna Online. Вандалы облили монумент чёрной краской, поясняет издание.
Посольство России в Австрии направило ноту протеста в австрийский МИД. «Вызывает глубокое разочарование то, что, несмотря на многочисленные обещания и заверения, австрийским властям до сих пор так и не удаётся ни обеспечить должную безопасность монумента, ни установить и наказать вандалов», — говорится в послании.
Также в российском посольстве напомнили, что уход за советскими воинскими захоронениями и мемориалами — это одно из обязательств, которое взяла на себя Вена в соответствии с Договором о восстановлении независимой и демократической Австрии от 1955 года. Австрийская полиция приступила к расследованию по факту нанесения серьёзного имущественного вреда.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» в журнале «Вопросы экономики», что России удалось избежать экономического кризиса и не попасть в ловушку политического.
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Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко признался, что не смотрел бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с Центрально-Африканской Республикой о создании представительства Минобороны России при Министерстве обороны и восстановления армии ЦАР.
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В Сирии в Латакии в результате обстрела со стороны боевиков погиб один сирийский военнослужащий, ещё десять получили ранения. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.
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Бывший начальник центра финансового обеспечения УМВД России по Омской области Ирина Старовикова признана виновной в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на региональную прокуратуру.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление председателя сербского парламента Майи Гойкович о том, что Сербия в Совете Европы настаивает на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США, где одержал победу в бою за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.