Украинский вице-премьер: Польша не восстанавливает разрушенные украинские памятники

В Польше разрушено восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены, заявил украинский вице-премьер Павел Розенко. Как пишет «Украинская правда», политик отметил, что украинская сторона просит Польшу независимо от статуса памятников обеспечить их надлежащую защиту или их восстановление в случае повреждения или вандализма.

На сегодняшний день в Польше разрушено восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, который представляет Украину в украинско-польской комиссии по историческим вопросам.

«Мы передали польской стороне конкретный перечень восьми памятников. Хочу отметить, что два из разрушенных памятников были легальными на территории Польши, но до сих пор не восстановлены», — сказал Розенко.

Он подчеркнул, что Украина просит польскую сторону независимо от статуса памятников обеспечить их надлежащую защиту или их восстановление в случае повреждения или вандализма.

Розенко добавил, что на Украине 95% польских памятников являются нелегальными, и в случае разрушений польских мест памяти Украина проводит соответствующие следственные действия.

«95 процентов польских памятников на Украине незаконно или установлены, или неузаконенная их правовая основа. Но это не значит, что мы за них не отвечаем и в случае их разрушения мы не осуществляем никаких шагов. Нет, мы их охраняем, мы их восстанавливаем, мы проводим расследование, когда это касается актов вандализма, несмотря на их статус», — заявил Павел Розенко.