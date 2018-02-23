Украинский вице-премьер: Польша не восстанавливает разрушенные украинские памятники

19:47
Брызгалова рассказала, какое место займёт в списке 100 самых сексуальных спортсменок
Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, какое место может занять в рейтинге 100 самых сексуальных спортсменок.
19:44
Трамп рассказал, почему демократы пытаются добиться его импичмента
Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы пытаются добиться его импичмента только из-за предстоящих в 2020 году выборов, в которых «они не победят».
19:38
Брызгалова призналась, какую часть своего тела считает самой привлекательной
Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, какую часть своего тела считает наиболее привлекательной.
19:29
Брызгалова: хотела бы научить играть в кёрлинг Путина
Чемпионка мира Анастасия Брызгалова рассказала, что хотела бы научить играть в кёрлинг президента России.
19:22
Умер литературовед Борис Аверин
В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин. Об этом сообщил писатель Андрей Аствацатуров.
19:22
Брызгалова рассказала, когда матерятся в кёрлинге
Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, когда в её виде спорта допускается мат.
19:10
Председатель ОБСЕ приедет на Украину в середине января
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак совершит визит на Украину в середине января. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Словакии Борис Гандел.
19:05
Российская скелетонистка Никитина выиграла этап КМ в Германии, Канакина — третья
Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла этап Кубка мира в Альтенберге.
18:59
СМИ: В Швеции изолирован пациент с подозрением на Эболу
Молодой человек изолирован в больнице шведского города Уппсала в связи с подозрением на лихорадку Эбола. Об этом пишет The Local.
18:47
Три человека стали жертвами ДТП в Кировской области
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Кировской области погибли три человека, включая двоих детей. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.
18:45
RT проведёт текстовую трансляцию полуфинала МЧМ по хоккею Россия — США
На сайте RT в 23:30 по московскому времени стартует текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сойдутся сборные России и США.
18:33
Цены на нефть WTI и Brent растут более чем на 3%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, увеличившись более чем на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
18:32
Эксперт прокомментировал утечку личных данных немецких политиков
Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал в беседе с RT публикацию данных сотен немецких политиков, в том числе их телефонных номеров, личных адресов и писем, в результате кибератаки.
18:27
Власти Крыма назвали условие прохода кораблей Украины в Азовское море
У кораблей Украины не будет никаких проблем с проходом в Азовское море в случае выполнения необходимых процедур и соблюдения международных правил прохода водных пространств, заявил вице-премьер крымского правительства — постпред РК при президенте Георгий Мурадов.
18:23
Столтенберг заявил о «последнем шансе» России по выполнению ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть «последний шанс», чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
18:12
МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Крыма
МЧС России предупредило жителей Крыма об опасности схода лавин в горах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
18:00
Абэ выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил российскому президенту Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате взрыва бытового газа и обрушения в доме в Магнитогорске.
18:00
«Трактор» обыграл «Амур» в матче КХЛ
Челябинский «Трактор» дома обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
17:52
СМИ: «Ростов» арендовал Новосельцева до конца сезона
«Ростов» арендовал защитника питерского «Зенита» Ивана Новосельцева до конца нынешнего сезона.
17:49
Неизвестные опубликовали личные данные сотен немецких политиков
Данные сотен немецких политиков, в том числе их телефонные номера, личные адреса и письма, были опубликованы в сети в результате кибератаки, сообщает радиостанция Inforadio.
17:41
Эксперт оценил предложение МИД Польши по изменению нормандского формата
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что к нормандскому формату, в котором участвуют Украина, Россия, Франция и Германия, должны также присоединиться Европейский союз и США.
17:35
Канарейкин рассказал о политической составляющей противостояния США и России в полуфинале МЧМ
Известный тренер Фёдор Канарейкин в преддверии полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею между Россией и США рассказал, как относится к политической составляющей противостояния.
17:31
СМИ: На Украине зарегистрировали пять кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала пять кандидатов в президенты страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНН.
17:30
Канарейкин: давайте надеяться, что сборную России в полуфинале МЧМ будут судить нормально
Известный тренер Фёдор Канарейкин в преддверии полуфинала молодёжного чемпионата мира по хоккею с США выразил надежду, что судьи не будут допускать ошибок при работе с отечественной командой.
17:23
СМИ: Полузащитник «Зенита» может продолжить карьеру в MLS
Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий за «Аталанту» на правах аренды, может продолжить карьеру в американском MLS.
17:21
При авиаударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли двое граждан России
Двое граждан России погибли в результате авиаудара международной коалиции по району сирийской провинции Дейр эз-Зор.
17:18
Адвокат: в Киеве поручили вынести приговор Януковичу к февралю
Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что Оболонский суд Киева получил команду вынести приговор бывшему украинскому лидеру Виктору Януковичу к февралю.
17:11
СМИ: Мойес может возглавить «Сток Сити»
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес может возглавить «Сток Сити».
17:07
Глава МИД Британии прокомментировал задержание американца в России
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал задержание в России американского гражданина Пола Уилана, который также имеет британское подданство.
17:00
Канарейкин: в 70-е хоккейная молодёжка США не была ровней советской
Известный тренер, а также двукратный чемпион молодёжного первенства мира по хоккею Фёдор Канарейкин рассказал о противостоянии с командой США.
16:57
Источник: в Омске из ТЦ эвакуировали 4 тысячи человек из-за сообщения о «минировании»
В Омске из торгово-развлекательного комплекса «Континент» эвакуировали около 4 тыс. человек в связи с поступившим сообщением о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
16:55
Канарейкин о молодёжной сборной России по хоккею: у команды нет слабых мест
Известный тренер Фёдор Канарейкин в преддверии полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею с США назвал сборную России командой без слабых мест.
16:52
Геркус назвал команду года в мире
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус назвал команду года в мире, а также выразил несогласие с итогами премии Globe Soccer Awards.
16:44
SANA: при авиаударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли 10 человек
В результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли десять мирных жителей, включая четырёх детей.
16:32
Глава МИД Ирака подтвердил планы посетить Москву в конце января
Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким подтвердил, что планирует приехать в Москву с официальным визитом в конце января.
16:23
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в декабре
Пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ) огласила список тренеров, которые номинированы на звание лучшего специалиста декабря.
16:22
Порошенко посетит Турцию 5—6 января
Президент Украины Пётр Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий 5—6 января посетят с визитом Турцию для получения томоса об автокефалии украинской церкви.
16:12
Власти попросили жителей Магнитогорска не создавать мемориалы возле дома после ЧП
Администрация Магнитогорска призвала жителей города в целях безопасности не создавать стихийные мемориалы возле дома, в котором произошли взрыв газа и обрушение подъезда.
16:09
Бадюков заявил, что не считает Россию фаворитом в матче МЧМ-2019 с США
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и США.
16:00
СК возбудил дело из-за отравления четырёх человек в Орске
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью четырёх человек от отравления угарным газом в жилом доме в Орске.
16:00
Вайсфельд заявил, что Россия должна обыграть США в матче 1/2 финала МЧМ-2019
Бывший генменеджер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и США.
15:52
В Челябинской области снят режим ЧС
Режим ЧС в Челябинской области, введённый после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, снят. Об этом заявили в пресс-службе главы региона.
15:46
МИД предупредил россиян о «красном» уровне погодной опасности в Германии
Министерство иностранных дел России предупредило российских граждан, находящихся в ФРГ, о «красном» и «оранжевом» уровнях погодной опасности в Германии.
15:45
Российская футболистка Карпова перешла в «Севилью»
Российская футболистка Надежда Карпова перешла в испанскую «Севилью» на правах свободного агента.
15:35
СМИ: «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются защитником «Алавеса»
Три российских клуба — «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» — интересуются чилийским защитником Гильермо Марипаном, который выступает за «Алавес».
15:34
СМИ назвали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» получит максимальную скорость хода более 200 км/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
15:24
В Сочи в ДТП с автобусом погиб один человек
В результате столкновения автобуса и двух автомобилей в Сочи погиб один человек. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.
15:17
Звонарёва победила Кудерметову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Китае
Россиянка Вера Звонарёва обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне.
15:10
Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии
Российский лидер Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого затронули обстановку в Сирии с учётом решения США о выводе войск.
14:59
МИД Польши назвал «Северный поток — 2» угрозой антироссийским санкциям
Проект газопровода «Северный поток — 2» разрушает эффект от санкций и «убивает» Украину, заявил в интервью Handelsblatt министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.