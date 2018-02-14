В Харькове раскрасили памятник УПА в цвета польского флага

В центре Харькова неизвестные раскрасили памятник УПА* в цвета польского флага.

Как пишет «Фокус», об этом сообщает национальная полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.

Информация зарегистрирована в журнале единого учёта правонарушений. Решается вопрос о квалификации данного события.

Как напоминает издание, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал изменения к закону о польском Институте национальной памяти, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Волынской резни, пропаганду бандеровской идеологии, а также публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершённых во время холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Этот закон вызвал резкую критику со стороны Украины.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Неизвестные нарисовали на памятнике УПА полосы белого и красного цвета. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.