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В Харькове раскрасили памятник УПА в цвета польского флага

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Харькове неизвестные раскрасили памятник УПА в цвета польского флага. Как передаёт «Фокус», на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, решается вопрос о квалификации данного события.
В Харькове раскрасили памятник УПА в цвета польского флага
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В центре Харькова неизвестные раскрасили памятник УПА* в цвета польского флага.

Как пишет «Фокус», об этом сообщает национальная полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.
 
Неизвестные нарисовали на памятнике УПА полосы белого и красного цвета. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Информация зарегистрирована в журнале единого учёта правонарушений. Решается вопрос о квалификации данного события.
 
Как напоминает издание, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал изменения к закону о польском Институте национальной памяти, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Волынской резни, пропаганду бандеровской идеологии, а также публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершённых во время холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Этот закон вызвал резкую критику со стороны Украины.
 
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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