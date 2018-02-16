Польский министр послу России о совместном памятнике под Смоленском: неправда ваша

Польша вовсе не забросила переговоры, хоть и очень сложные, с Россией на тему строительства памятника на месте крушения президентского Ту-154М под Смоленском, уверил польский министр культуры Петр Глиньский. Это заявление он сделал после того, как посол России в Варшаве сказал в интервью RMF FM, что польская сторона не возвращается к разговорам по этому вопросу.

«Неправда, что мы не разговариваем с Россией в отношении строительства совместного памятника на месте смоленской катастрофы», — заявил министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский. Он добавил, что контакт с российской стороной есть, но способ проведения диалога с ней остаётся для Польши крайне непонятным.

Посол России в Польше Сергей Андреев коснулся в четверг в беседе с польской радиостанцией RMF FM проблемы строительства совместного памятника на месте смоленской катастрофы. «Разговоры на эту тему вели Министерства культуры России и Польши», — отметил Андреев. Он добавил, что с определённого времени польская сторона не возвращается к этим разговорам. «Этот переговорный процесс не продолжается на протяжении уже примерно двух лет», — сказал дипломат.

Министр культуры Петр Глиньский, комментируя это высказывание, отметил: то, что говорит Сергей Андреев, «не является правдой».

«Конечно же, контакт поддерживается всё время. Это россияне ведут этот диалог сложным для нашего понимания способом», — оценил Глиньский.

Министр культуры напомнил, что уже прошёл конкурс, в котором выиграла «определённая концепция памятника». «В жюри этого конкурса входили представители российской стороны. А затем со стороны наших российских партнёров начали множиться разного типа вопросительные знаки по выбранной концепции, то есть, прямо говоря, возникли трудности. Сначала этот выбранный проект оказывался слишком длинным, потом — слишком высоким», — пояснил он.

По мнению министра культуры, к этим возражениям сложно относиться серьёзно.

«Я не знаю, почему посол говорит такие вещи. Этот диалог всё время продолжается. Мы отвечаем на корреспонденцию, спокойно объясняем нашу позицию. Мы удивлены, прежде всего, тому, что кто-то нарушает первоначальные планы, принятые совместно. В чём проблема? Не является правдой и то, что мы не ведём разговоры и диалог по этому вопросу. Он продолжается очень спокойно, потому что мы не можем позволить себе, чтобы кто-то менял правила игры. Господин посол ошибается, говоря то, что говорит», — подчеркнул глава Министерства культуры.

«Не может быть так, чтобы одна сторона внезапно начала навязывать какие-то свои условия, если сначала все пришли к общему компромиссу и совместно выбрали памятник. Это делала ещё предыдущая власть», — отметил он.

Международный конкурс на разработку концепции памятника, увековечивающего жертвы катастрофы, был объявлен в 2012 году, а 30 марта 2012 года был завершён. Победил проект, авторами которого были Андрей Солыга, Дариуш Щмеховский и Дариуш Коморек.

В соответствии с проектом памятник — это высокая, двухметровая стена, на которой написаны фамилии жертв катастрофы. В стене должна быть трещина, через которую будет видна площадь, а на ней платформа из гранита. Памятник должен был быть длиной 115,5 м и высотой 2 м.

В октябре 2014 года Россия, однако, сочла, что памятник, который должен быть поставлен на месте катастрофы польского Ту-154М под Смоленском, является слишком большим, и предложила его уменьшить.

Как передавало Министерство культуры и национального наследия, российская сторона в первый раз объявила о желании скорректировать длину памятника в начале 2013 года. Она была принята польским Министерством культуры, потому что не нарушала художественной концепции проекта. Однако в октябре того же года российское Министерство культуры заявило о необходимости сократить длину памятника до 40 м, то есть на две трети. Польская сторона не согласилась с настолько большими изменениями первоначальной концепции, напоминает портал.

В марте 2017 года министр культуры Петр Глиньский сказал, что диалог с российской стороной в отношении памятника продолжается, но, к сожалению, ничего не движется вперёд, резюмирует Interia.