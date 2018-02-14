Польский евродепутат: когда-нибудь в России сменится власть — и нам вернут обломки самолёта

После слов посла России в Польше Сергея Андреева о том, что Россия не торопится отдавать Польше обломки потерпевшего в 2010 году крушение под Смоленском самолёта, евродепутат от Польши Здислав Краснодембский решил успокоить граждан словами о том, что стоит только подождать, пока в Москве сменится власть, — и обломки сразу же вернутся в Варшаву.

Посол России в Варшаве в прошлую пятницу в очередной раз представил официальную российскую позицию касательно обломков польского президентского самолёта, разбившегося в 2010 году под Смоленском. В свою очередь евродепутат от Польши профессор Здислав Краснодембский считает, что обломки Ту-154М возвратятся в Польшу только тогда, когда в России наступит смена власти, а она рано или поздно наступит. Краснодембский также отметил, что правда о смоленской катастрофе будет обнародована, когда в России начнёт правление преемник Путина, пишет портал Onet.

Как заявил политик, правда о смоленской катастрофе становится «всё более отчётливой». «Я думаю, что эта правда увидит свет, когда придёт преемник президента России Владимира Путина, — будут ли его звать Навальный или как-то по-другому. Это тот момент, которого некоторые люди в Польше чрезвычайно опасаются», — подчеркнул евродепутат.

В прошлую пятницу посол России в Польше Сергей Андреев утверждал, что польским следователям и экспертам на всех этапах следствия был предоставлен полный доступ к материалам. «Тема возвращения в Польшу обломков президентского самолёта чрезмерно политизирована, вокруг неё искусственно создаётся повышенный ажиотаж, как будто этот вопрос имеет некое символическое значение. Между тем, с практической точки зрения, вопрос о том, где находятся обломки — в России или в Польше, — существенного значения не имеет», — объяснил Андреев.

Дипломат повторил позицию, выраженную ранее Россией, что обломки Ту-154М остаются в России ввиду всё ещё продолжающегося следствия. «Вопрос в другом: почему до сих пор не завершено расследование? Ведь картина авиакатастрофы, её причины и обстоятельства были ясны ещё в 2011 году, когда были обнародованы доклады нашего Межгосударственного авиационного комитета и польской «комиссии Миллера». С тех пор ничего такого, что бы ставило под сомнение их главные выводы, обнаружено не было. Но польские власти расследование не прекращают, выдвигают всё новые версии — поэтому и российское следствие вынуждено свою работу продолжать и со всем этим разбираться», — добавил Андреев.