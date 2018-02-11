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WP: российских «Искандеров» рядом с польской границей боится весь мир

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В мире принято считать Россию технически отсталой страной. Однако размещение «Искандеров» в Калининградской области, разработки новых систем ПВО и модернизация существующих вызывают серьёзное беспокойство Запада, пишет Wirtualna Polska.
WP: российских «Искандеров» рядом с польской границей боится весь мир
Reuters
«Это самое опасное оружие в арсенале россиян. Оно было спроектировано ещё во времена СССР. Несмотря на более поздние политические и экономические кризисы, Москве удалось сохранить позицию лидера в этой технологии. Мы спросили у эксперта, действительно ли «Искандеры» могут быть серьёзной угрозой для Европы» пишет на портале Wirtualna Polska журналист Кшиштоф Янищ.
 
В понедельник в полдень ракеты «Искандер» разместили в Калининградской области. Однако для НАТО и союзников альянса это не должно было стать неожиданностью. Уже в декабре российские СМИ писали, что с 2018 года Россия будет держать их в Калининградской области, отмечает автор.

«Действительно ли «Искандеры» опасны?» задаётся вопросом он. Эксперт портала считает, что это так, потому что их трудно перехватить. «Это очень опасное оружие. Стандартная баллистическая боеголовка летит по баллистической кривой и только в последней фазе траектория полёта корректируется, чтобы точно попасть в цель. В свою очередь «Искандер» может маневрировать уже с момента повторного входа в атмосферу»говорит Wirtualna Polska Михал Ликовский, эксперт по вопросам вооружения и глава специализированного журнала Raport.
 
В результате задачи противовоздушных систем осложняются. Конечно, осуществляемые манёвры относительно спокойные, однако эксперт отмечает, что при скорости несколько тысяч километров в час попытка перехвата снаряда становится очень трудной. «Современные противовоздушные системы просчитывают траекторию полёта — и в заданном направлении выстреливается снаряд. В то же время при этих скоростях отклонение от этой траектории даже на несколько градусов может привести к тому, что снаряд не успеет перехватить «Искандер»,  объясняет Ликовский.
 
Система «Искандер» появилась у России в 2007 году. Ракеты вместе с ракетными установками привозят на мобильных автоплатформах. В арсенале страны два типа ракет. 9M723K1 с дальностью полёта до 500 км. Эту дистанцию они проходят очень быстро, ведь они приводятся в движение ракетным двигателем с максимальной скоростью около 7 тыс. км/ч. Весь полёт занимает около десяти минут и проходит у самых границ атмосферы, отмечает польский журналист. 
 
Более новые 9М728/R-500 летят немного медленнее. Однако важнее то, что они летят низко над землёй. К тому же считается, хотя россияне этого и не подтверждают, что ракеты способны пролететь даже 2 тыс. км, подчёркивает автор. «Искандеры» действительно в состоянии производить атаки по очень низкой плоской траектории. Практически не покидая земную атмосферу. В результате... обнаружение такого снаряда радаром происходит позже, чем классических снарядов, летящих по более высокой траектории. И обороняющимся остаётся меньше времени для реакции»  объясняет Михал Ликовский.
 
Кроме того, «Искандеры» очень точные. Согласно неофициальной информации, они могут попадать в объекты размером всего несколько метров.
 
Ракеты, привозимые на мобильных платформах, и во время военных действий могут быть практически в постоянном движении. Сама ракетная установка весит меньше современного танка 42 тонны, что весьма удобно при необходимости моментальной переброски боевых частей.
 
Если к этому добавить ещё и то, что они могут переносить термоядерные боезаряды мощностью несколько килотонн, становится очевидно, что страх перед ними вполне обоснован.
 
«Западный мир опасается «Искандеров», о чём свидетельствует ускорение работ над фундаментальной модернизацией существующих или строительством совершенно новых систем противовоздушной обороны. Те, что на службе сейчас, обеспечивают минимальную вероятность эффективного перехвата «Искандеров»рассказывает эксперт.
 
На вопрос о том, как так случилось, что россияне, которых чаще всего ассоциируют с технологическим отставанием, нежели с инновациями, создали такое оружие, эксперт ответил: «Это результат внедрения идеи ещё во времена СССР. Москве ещё перед распадом Союза удалось с большим результатом развить ключевые технологии и способности в этой области. Лишь израильтяне разработали снаряд похожего класса под названием LORA, действующий по тому же принципу» подчёркивает Ликовский.

«Попадания «Искандеров» в Сирии кажутся весьма точными, но можно и предполагать, что они летели по обычной кривой, с учётом отсутствия у повстанцев средств защиты от них»,  говорит эксперт. Почему россияне не использовали всех возможностей системы, чтобы запугать своих потенциальных врагов? «Маневрирование послало бы разведкам данные о настоящих возможностях этого оружия. В этом кроется ещё одна трудность в полном распознавании возможностей этих ракет», поясняет Михал Ликовский.

«А что с польскими антиракетными системами?» Система «Пэтриот», которую правительство планирует купить у американцев, прекрасно работает при перехвате снарядов первого поколения. Удастся ли перехватить «Искандеры» — неизвестно.
 
Сейчас американская армия разрабатывает практически полностью новую систему такого класса. Как объясняет Ликовский, часть её элементов, в том числе система командования IBCS и снаряды PAC-3 MSE, должны быть использованы также в польской системе противовоздушной и противобаллистической обороны, заключает на портале Wirtualna Polska журналист Кшиштоф Янищ. 
 

Комментарии читателей на сайте wp.pl 

sameyh: Если бы Россию не окружало НАТО и США, то ей не нужно было бы вооружаться. Армия России находится в России, а армия США — на всех континентах и во всех морях мира. 

patriota: Россия боится НАТО. Несмотря на то что она большая, на самом деле она слабая. Большинство территорий — это пустая Сибирь, которая никому не нужна, кроме японцев в 1904—1905 году. P.S. Москали проиграли, и сейчас в случае войны они тоже проиграют.

Polak: Зачем нам оборонная система, достаточно подводной лодки с ядерными боеголовками. В таком случае нас нельзя было бы тронуть, только бы хватило ракет на Москву и бункеры Путина. 

jojo: Россия со своей больной идеологией — это страна, которая должна перестать существовать. 

marek: Разве Россия — агрессор? В отличие от США — нет. Они везде начинают конфликты, а потом другим странам за это расплачиваться.

emerytka: Я больше боюсь решений наших политиков, чем российских бомб!!!

No pis: В Польше ПИС тоже разместит «Искандеры». 

Tadek: В конце концов что-то начнётся. Зато мне не надо будет платить кредит, если будет война.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Wirtualna Polska Польша Европа
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