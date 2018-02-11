WP: российских «Искандеров» рядом с польской границей боится весь мир

В мире принято считать Россию технически отсталой страной. Однако размещение «Искандеров» в Калининградской области, разработки новых систем ПВО и модернизация существующих вызывают серьёзное беспокойство Запада, пишет Wirtualna Polska.

«Это самое опасное оружие в арсенале россиян. Оно было спроектировано ещё во времена СССР. Несмотря на более поздние политические и экономические кризисы, Москве удалось сохранить позицию лидера в этой технологии. Мы спросили у эксперта, действительно ли «Искандеры» могут быть серьёзной угрозой для Европы», — пишет на портале Wirtualna Polska журналист Кшиштоф Янищ.

В понедельник в полдень ракеты «Искандер» разместили в Калининградской области. Однако для НАТО и союзников альянса это не должно было стать неожиданностью. Уже в декабре российские СМИ писали, что с 2018 года Россия будет держать их в Калининградской области, отмечает автор.





«Действительно ли «Искандеры» опасны?» — задаётся вопросом он. Эксперт портала считает, что это так, потому что их трудно перехватить. «Это очень опасное оружие. Стандартная баллистическая боеголовка летит по баллистической кривой и только в последней фазе траектория полёта корректируется, чтобы точно попасть в цель. В свою очередь «Искандер» может маневрировать уже с момента повторного входа в атмосферу», — говорит Wirtualna Polska Михал Ликовский, эксперт по вопросам вооружения и глава специализированного журнала Raport.

В результате задачи противовоздушных систем осложняются. Конечно, осуществляемые манёвры относительно спокойные, однако эксперт отмечает, что при скорости несколько тысяч километров в час попытка перехвата снаряда становится очень трудной. «Современные противовоздушные системы просчитывают траекторию полёта — и в заданном направлении выстреливается снаряд. В то же время при этих скоростях отклонение от этой траектории даже на несколько градусов может привести к тому, что снаряд не успеет перехватить «Искандер», — объясняет Ликовский.

Система «Искандер» появилась у России в 2007 году. Ракеты вместе с ракетными установками привозят на мобильных автоплатформах. В арсенале страны два типа ракет. 9M723K1 с дальностью полёта до 500 км. Эту дистанцию они проходят очень быстро, ведь они приводятся в движение ракетным двигателем с максимальной скоростью около 7 тыс. км/ч. Весь полёт занимает около десяти минут и проходит у самых границ атмосферы, отмечает польский журналист.

Более новые 9М728/R-500 летят немного медленнее. Однако важнее то, что они летят низко над землёй. К тому же считается, хотя россияне этого и не подтверждают, что ракеты способны пролететь даже 2 тыс. км, подчёркивает автор. «Искандеры» действительно в состоянии производить атаки по очень низкой плоской траектории. Практически не покидая земную атмосферу. В результате... обнаружение такого снаряда радаром происходит позже, чем классических снарядов, летящих по более высокой траектории. И обороняющимся остаётся меньше времени для реакции», — объясняет Михал Ликовский.

Кроме того, «Искандеры» очень точные. Согласно неофициальной информации, они могут попадать в объекты размером всего несколько метров.

Ракеты, привозимые на мобильных платформах, и во время военных действий могут быть практически в постоянном движении. Сама ракетная установка весит меньше современного танка — 42 тонны, что весьма удобно при необходимости моментальной переброски боевых частей.

Если к этому добавить ещё и то, что они могут переносить термоядерные боезаряды мощностью несколько килотонн, становится очевидно, что страх перед ними вполне обоснован.

«Западный мир опасается «Искандеров», о чём свидетельствует ускорение работ над фундаментальной модернизацией существующих или строительством совершенно новых систем противовоздушной обороны. Те, что на службе сейчас, обеспечивают минимальную вероятность эффективного перехвата «Искандеров», — рассказывает эксперт.

На вопрос о том, как так случилось, что россияне, которых чаще всего ассоциируют с технологическим отставанием, нежели с инновациями, создали такое оружие, эксперт ответил: «Это результат внедрения идеи ещё во времена СССР. Москве ещё перед распадом Союза удалось с большим результатом развить ключевые технологии и способности в этой области. Лишь израильтяне разработали снаряд похожего класса под названием LORA, действующий по тому же принципу», — подчёркивает Ликовский.

«Попадания «Искандеров» в Сирии кажутся весьма точными, но можно и предполагать, что они летели по обычной кривой, с учётом отсутствия у повстанцев средств защиты от них», — говорит эксперт. Почему россияне не использовали всех возможностей системы, чтобы запугать своих потенциальных врагов? «Маневрирование послало бы разведкам данные о настоящих возможностях этого оружия. В этом кроется ещё одна трудность в полном распознавании возможностей этих ракет», — поясняет Михал Ликовский.

«А что с польскими антиракетными системами?» Система «Пэтриот», которую правительство планирует купить у американцев, прекрасно работает при перехвате снарядов первого поколения. Удастся ли перехватить «Искандеры» — неизвестно.

Сейчас американская армия разрабатывает практически полностью новую систему такого класса. Как объясняет Ликовский, часть её элементов, в том числе система командования IBCS и снаряды PAC-3 MSE, должны быть использованы также в польской системе противовоздушной и противобаллистической обороны, заключает на портале Wirtualna Polska журналист Кшиштоф Янищ.

Комментарии читателей на сайте wp.pl:



sameyh: Если бы Россию не окружало НАТО и США, то ей не нужно было бы вооружаться. Армия России находится в России, а армия США — на всех континентах и во всех морях мира.



patriota: Россия боится НАТО. Несмотря на то что она большая, на самом деле она слабая. Большинство территорий — это пустая Сибирь, которая никому не нужна, кроме японцев в 1904—1905 году. P.S. Москали проиграли, и сейчас в случае войны они тоже проиграют.



Polak: Зачем нам оборонная система, достаточно подводной лодки с ядерными боеголовками. В таком случае нас нельзя было бы тронуть, только бы хватило ракет на Москву и бункеры Путина.



jojo: Россия со своей больной идеологией — это страна, которая должна перестать существовать.



marek: Разве Россия — агрессор? В отличие от США — нет. Они везде начинают конфликты, а потом другим странам за это расплачиваться.



emerytka: Я больше боюсь решений наших политиков, чем российских бомб!!!



No pis: В Польше ПИС тоже разместит «Искандеры».



Tadek: В конце концов что-то начнётся. Зато мне не надо будет платить кредит, если будет война.