1+1: в Киеве не знают, как декоммунизировать «Родину-мать»

На Украине не утихают споры вокруг закона о декоммунизации. Как передаёт «1+1», политики хотят снять герб СССР с памятника «Родина-мать», однако это обойдётся им в круглую сумму. Кроме того, оппоненты называют тысячи причин, почему этого делать нельзя: от технических до защиты авторских прав.

Демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать» может стоить 500 тысяч гривен. Но если заменить его на что-нибудь эстетическое, то сумма возрастёт аж до восьми миллионов, как подсчитали эксперты. Политики настаивают на декоммунизации этого памятника, а оппоненты называют тысячи причин, почему этого делать нельзя, — от технических до защиты авторских прав. По этим же причинам по всей стране сейчас на своих местах находятся десятки коммунистических реликвий. Станислав Фещенко узнавал, что же мешает окончательно убрать опальную советскую символику.

«Родина-мать» — в народе просто «баба». Она выше американской статуи Свободы. Помещение музея Второй мировой войны. Это не только символ Киева, это и символ эпохи — той самой, герб которой расположил на щите скульптор Василий Бородай. Но пришло время декоммунизации, и государственные деятели хотят очистить щит.

ВЛАДИМИР ПАСЕЧНЮК, главный инженер украинского института стальных конструкций: Под гербом ничего нет — если вырезать герб, то там получится огромная дыра.

Инситут стальных конструкций имени Шимановского. Его инженеры руководили строительством монумента. И только тут знают, как вырезать шестиметровый советский герб. Проблем будет две: во-первых, внутри статуи будет гулять ветер, а во-вторых — двухтонный кусок стали, который спустить хоть и тяжело, но возможно.

ВЛАДИМИР ПАСЕЧНЮК: Ну конечно реально. Сделать такелажное оборудование с канатами, крепить этот элемент демонтажа и потом постепенно лебёдками спустить его вниз на землю. Это обычные лебёдки, от трёх до четырёх тонн грузоподъёмности.

Закрыть дыру нужно будет листом такого же цвета и рельефа, но сегодня об этом даже не думают. А директор музея Иван Ковальчук называет ещё две проблемы. Авторское право: родственники скульптора не согласны на изменение. Кроме того, «Родина-мать» охраняется государством. Общественность также не считает демонтаж герба острой необходимостью.

ИВАН КОВАЛЬЧУК, генеральный директор музея истории Украины во Второй мировой войне: 713 тысяч посетителей к нам пришли в прошлом году. Ни один человек не обратил на это внимания.

Пакет законов с общим названием «Прощай, коммунизм» парламент принял три года назад. Но исполнители затягивают не только с этим памятником. Памятник большевистскому комдиву Щорсу. По иронии судьбы он стоит на пересечении с улицой Петлюры. Народные руки декоммунизировали лишь коня — отрезали ногу.

СТАНИСЛАВ ФЕЩЕНКО, корреспондент: Арка Дружбы Народов. Киевляне называют её ярмом, бубликом и даже памятником погибшему велосипедисту. Есть желающие снести и её. С одной стороны, она посвящена событиям Переяславской рады, с другой — её хотели построить к юбилею СССР. Единственное, в чём сошлись мнения, — эстетики Киеву арка не добавляет.

Время и стихия вернули в правовое поле памятник будёновцам на Львовщине — он сам развалился. А это окраина Днепра, монумент революционерам. Его потихоньку декоммунизируют активисты, но не мэрия.

МИХАИЛ ЛЫСЕНКО, заместитель мэра Днепра: Бросить всё и заниматься памятником? У нас куча работы есть: вода, канализация, дороги, мосты. Когда у нас будет принято решение о месте парка тоталитарного режима, все они туда будут свезены — и все любители коммунистического режима смогут ходить плакать вокруг них или совершать какие-то обряды.

И печально известная звезда на Крещатике. Местные шутят, что коммунизмом тут и не пахнет, поскольку в доме живёт Верка Сердючка и звезду переставили с её головы с Евровидения. Сам Андрей Данилко эту легенду поддерживает. Он говорит, что даже иностранцы подходят фотографировать здание.

АНДРЕЙ ДАНИЛКО, артист: Если попробовать снять эту звезду с этого дома, интересно было бы на это посмотреть. Я костьми лягу, но она там будет. Это уже шапка Верки Сердючки, её финальная часть.

Но пока никто не посягает. До звезды долезли лишь руферы с сине-жёлтой краской.

Станислав Фещенко, Ольга Павловская, Александр Арсеньев, Иван Павлович, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 12 февраля 2018 года.