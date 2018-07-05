DM: английский фанат попросил прощения за осквернение памятника Черенкову
Английский фанат, осквернивший памятник одному из величайших игроков «Спартака» Фёдору Черенкову, принёс извинения за свои действия, выложив ролик на YouTube, пишет Daily Mail.
Болельщик по имени Руфус Холл нанёс на статую бывшего советского полузащитника надпись England (Англия. — ИноТВ) красной краской. После инцидента фотографию Холла распространили российские «ультрас», которые призвали к возмездию. Российская полиция также обвинила болельщика в «нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
Вскоре Холл выложил в интернет видео, в котором принёс искренние извинения за свой поступок. «Мне очень жаль и стыдно. Я люблю эту страну, а за два дня, которые я здесь провёл, люди хорошо к нам относились. Мы отлично провели время… Я уважаю историю, и если бы знал, что эти слова оскорбят кого-то, я бы никогда такого не сделал».
Фотографии осквернённой статуи появились в сети ещё до матча. По некоторым сообщениям, другие английские фанаты пытались смыть надпись, от которой на памятнике всё равно остались следы. Черенков, ушедший из жизни в 2014 году в возрасте 55 лет, очень дорог болельщикам «Спартака» и своими спортивными достижениями, и как игрок, который провёл практически всю свою профессиональную жизнь в этой команде.
Российские СМИ осудили этот акт вандализма, однако призвали фанатов своей страны воздержаться от опрометчивых действий. Тем не менее далеко не все интернет-пользователи отнеслись к такому поступку снисходительно.
«Этих идиотов нужно найти, конфисковать их паспорта болельщика и с позором выслать из страны», — заявил один из них.
Однако депутат Госдумы Игорь Лебедев по этому поводу заявил следующее: «Считаю, здесь не нужно раздувать из мухи слона. Я не думаю, что это какая-то целенаправленная акция, имеющая под собой политическую подоплёку. Это просто хулиганская выходка, коих хватает во всём мире со стороны болельщиков любых стран».
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