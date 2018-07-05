DM: английский фанат попросил прощения за осквернение памятника Черенкову

Английский футбольный болельщик Руфус Холл, осквернивший памятник игроку «Спартака» Фёдору Черенкову, принёс публичные извинения за свой проступок, пишет Daily Mail. По словам Холла, ему очень понравилась Россия, и если бы он знал, что кого-то оскорбит, он бы никогда так не поступил.

Английский фанат, осквернивший памятник одному из величайших игроков «Спартака» Фёдору Черенкову, принёс извинения за свои действия, выложив ролик на YouTube, пишет Daily Mail.



Болельщик по имени Руфус Холл нанёс на статую бывшего советского полузащитника надпись England (Англия. — ИноТВ) красной краской. После инцидента фотографию Холла распространили российские «ультрас», которые призвали к возмездию. Российская полиция также обвинила болельщика в «нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».



Вскоре Холл выложил в интернет видео, в котором принёс искренние извинения за свой поступок. «Мне очень жаль и стыдно. Я люблю эту страну, а за два дня, которые я здесь провёл, люди хорошо к нам относились. Мы отлично провели время… Я уважаю историю, и если бы знал, что эти слова оскорбят кого-то, я бы никогда такого не сделал».



Фотографии осквернённой статуи появились в сети ещё до матча. По некоторым сообщениям, другие английские фанаты пытались смыть надпись, от которой на памятнике всё равно остались следы. Черенков, ушедший из жизни в 2014 году в возрасте 55 лет, очень дорог болельщикам «Спартака» и своими спортивными достижениями, и как игрок, который провёл практически всю свою профессиональную жизнь в этой команде.



Российские СМИ осудили этот акт вандализма, однако призвали фанатов своей страны воздержаться от опрометчивых действий. Тем не менее далеко не все интернет-пользователи отнеслись к такому поступку снисходительно.



«Этих идиотов нужно найти, конфисковать их паспорта болельщика и с позором выслать из страны», — заявил один из них.



Однако депутат Госдумы Игорь Лебедев по этому поводу заявил следующее: «Считаю, здесь не нужно раздувать из мухи слона. Я не думаю, что это какая-то целенаправленная акция, имеющая под собой политическую подоплёку. Это просто хулиганская выходка, коих хватает во всём мире со стороны болельщиков любых стран».

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Centurion27: Надеюсь, что русский народ и болельщики понимают, что не все британцы такие уроды, как этот дурак, и они уважают вашу страну и культуру. В стаде всегда найдётся одна-две паршивые овцы.

Gunner_hk: Если бы он это сделал во Франции или Испании, бьюсь об заклад, что он бы не стал извиняться. Россия же — это другой зверь. Интересно, вернётся ли он оттуда живым и невредимым?

Bobmailonlinepro: Да ладно, мужик просто напился, с кем не бывало?

REID-A2: Этот идиот не знает уважения и должен быть наказан… Подобное поведение порочит Великобританию.

Rob Suppository: Он нас позорит, его нужно отправить на каторгу в Сибирь на пару лет.



Mr Whisky: Если бы подобное произошло в Англии, англичане устроили бы скандал… относитесь к другим странам так, как вы бы хотели, чтобы относились к вашей стране.