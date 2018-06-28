Metro: иностранные болельщики запомнят мундиаль навсегда — благодаря арбатским тату

Российский мундиаль отметился новым трендом: не все иностранные болельщики готовы довольствоваться такими обычными сувенирами, как шапки и игрушки, пишет Metro. Вместо этого некоторые фанаты решили навсегда сохранить воспоминания о ЧМ, набив на Старом Арбате татуировки футбольной тематики.

Московский Старый Арбат отлично подходит для покупки различных сувениров во время чемпионата мира по футболу. Однако некоторым туристам недостаточно шапок, игрушечных фигурок и магнитов. Настоящим трендом, по словам владельца тату-салона «Дракон», стали татуировки, которые позволят сохранить о турнире «вечную память», пишет Metro.

«Дела сейчас идут хорошо, — отметил владелец салона Александр Цыпкин. — Каждый день приходит по три-четыре иностранца, желающих набить татуировку, это в основном символы ЧМ. Это стало настоящим трендом. Те, кому не хватает времени закончить татуировки, даже собираются вернуться после окончания соревнований, чтобы насладиться страной в большей степени и позволить нашим мастерам закончить работу».

Войдя в студию, журналист Metro вскоре встретил иностранного клиента. Это был Марио Рейес, водитель из Перу. В салон он пришёл, чтобы набить татуировку в виде розы.

«Цветы говорят о моей любви к России, — объяснил перуанец. — Первую розу я сделал в Екатеринбурге, вторую начал в Саранске и теперь я её заканчиваю здесь, в Москве».

«Бытует много стереотипов о людях этой страны. Когда ты приезжаешь, то видишь реальность, о которой многие не задумываются. Люди очень милые и добрые, нас приняли очень хорошо. Меня это очень впечатлило», — поделился впечатлениями Рейес.

Мастер Андрей Гапонюк, работающий над розой перуанца, отметил, что ему нравится наносить татуировки болельщикам со всего мира, даже несмотря на наличие языкового барьера. «Мы пытаемся общаться языком жестов, но такие диалоги долго не длятся. Но это не проблема, потому что мне не приходится отвечать на вопросы, и я могу спокойно работать», — отметил он.

По словам Гапонюка, ему уже много раз приходилось набивать татуировки футбольных мячей и кубков. Некоторые изображения были ещё больше, как например, татуировка Забиваки — символа мундиаля.