USA Today: к сожалению для ненавистников футбола, ЧМ-2018 — один из самых интересных за последние годы

ЧМ-2018 — один из самых интересных за последние годы, и ненавистникам самого популярного в мире вида спорта просто нечем подкрепить свою ненависть, пишет USA Today. Чемпионат мира 2018 года уже установил рекорд по количеству игр, на которых в ворота влетел хотя бы один мяч.

С началом ЧМ-2018 футбольные фанаты могут наслаждается любимым видом спорта, в то время как для тех, кто футбол ненавидит настало «ужасное» время, пишет автор колонки в USA Today Мартин Роджерс.



По мнению Роджерса, нынешний чемпионат мира по футболу — один из самых интересных за последние годы, что оставляет ненавистников самого популярного в мире вида спорта без возможности аргументировать свою ненависть.



По словам автора статьи, основным недостатком футбола его ненавистники считают то, что смотреть матч без забитых голов неинтересно. И «как, должно быть, приводит в ярость этих неуверенных в себе людей» то, что на ЧМ-2018 можно увидеть не только качественную игру, но и множество голов.



По истечении 11 дней мундиаля ни один из 32 сыгранных матчей не закончился со счётом 0:0. При этом во время матчей ЧМ-2018 футбольным болельщикам посчастливилось видеть до шести голов за одну игру.



Тем не менее, автор статьи отмечает, что подобное развитие событий является далеко не типичным. Чемпионат мира 2018 года уже установил рекорд по количеству игр, на которых в ворота влетел хотя бы один мяч.



Так, на турнире 2014 года 12 матч плей-офф закончился с результатом 0:0, а во время чемпионата 2012 года такой результат команды показали уже по окончании второй встречи. Уступает в этом показателе ЧМ-2018 даже мундиаль 1954 года, за который не было сыграно ни единого матча без голов, так как тогда состоялось лишь 26 встреч.



При этом поклонники футбола находят увлекательными и матчи без голов, так как зачастую подобный исход подразумевает выдающуюся игру вратарей, полагает Роджерс.



Так или иначе, он отмечает, что тех, кто питает ненависть к футболу, становится всё меньше.



«Может быть, они нашли себе занятие получше. Может быть, они стареют и теряют силы для споров. Может быть, они даже посмотрели несколько игр чемпионата мира и осознали, что футбол, в конце концов, не такой уж и «глупый», — предполагает Роджерс в USA Today.