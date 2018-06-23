Schwäbische Zeitung: немецкие болельщики приготовились к поражению их сборной в матче со Швецией

После поражения немецкой сборной в матче против Мексики немецкие болельщики пессимистически смотрят на предстоящий матч Германии со Швецией, пишет Schwäbische Zeitung. По словам одного из болельщиков, «в этом году уже стало понятно, что немецкая сборная проиграет».

Немецкая сборная по футболу готовится ко второму туру группового этапа, и после поражения 0:1 против Мексики немцы под руководством Йоахима Лёва должны одержать верх над шведами, чтобы остаться в турнире. Корреспондент Schwäbische Zeitung Лаура Хуммлер опросила прохожих в центре города Биберах на тему их ожиданий от предстоящей игры.

«Победит ли Германия или нет, для меня безразлично. Потому что, по моему мнению, все игроки так или иначе получают слишком много денег. За деньги, которые они получают, они не делают необходимой работы», — возмущённо заявил прохожий Штефан Фаллер, добавив, что он не будет смотреть «весь спектакль с чемпионатом мира по футболу».

«В игре против шведов я ожидаю поражения со счётом 0:1», — заявил Юрген Бишофф. Однако немецкий болельщик всё же надеется на победу Германии благодаря двум голам. «В любом случае было бы хорошо, если бы они не вылетели сразу», — добавил Бишофф. «Несмотря на поражение против Мексики, я болею за Германию. Даже несмотря на то, что мой муж считает, что немецкая сборная в этом году играет плохо и находится не в форме», — заявила жительница Бибераха Михаэла Циммерман. По прогнозу Циммерман, в матче со Швецией Германия победит со счётом 1:0.

По словам ещё одного болельщика Бибераха Андреаса Воншика, в игре с Мексикой немцы играли «не ахти», поэтому он не питает больших надежд в матче со Швецией и готовится к счёту 0:1. «Уже стало понятно, что в этом году немецкая сборная проиграет», — отметил Воншик. По мнению Рихарда Гайгера, в игре с мексиканцами немцы провалились, поэтому Германия, скорее всего, проиграет со счётом 1:2. Как пройдёт последующая игра против Южной Кореи, его не интересует, так как Германия вылетит из чемпионата, подытожил немецкий болельщик.