Welt советует немецким футболистам брать пример с российской сборной

Никто себе такого и представить не мог, но немецким футболистам стоит взять пример с российской сборной, считает немецкий телеканал Welt. Команде из Германии не хватает страсти, воли и смелости. В предстоящем матче против Швеции спортсмены должны проявить себя и устроить немецким болельщикам такой же громкий праздник, как у россиян.
Немецкие болельщики, да и футболисты вряд ли могли себе такое представить, но нам стоит взять пример с российской команды. Во второй групповой игре Россия одержала уверенную победу над Египтом со счётом 3:1. Таким образом, она практически гарантированно выходит в 1/8 финала. В стране-хозяйке чемпионата это известие громко отпраздновали. Репортаж Штефана Витмана.
В России — чрезвычайное положение. Фанаты сборной превратили ночь в день. Как на этом карнавальном автопробеге в Москве. У кого не было четырёх колёс, покачивался на двоих. Главное, что на вечеринке была выпивка.
БОЛЕЛЬЩИК:Россия выиграла — теперь можно выпить. Россия! Россия! Россия!
Болельщики в московской фан-зоне были также пьяны от счастья. После первого тайма без голов во второй половине матча Россия набрала обороты. Автогол, забитый египетским игроком Фатхи, подготовил почву для победы. Черышев и Дзюба увеличили счёт до 3:0. Суперзвезда Мо Салах забил свой гол престижа слишком поздно. С шестью очками и сильным результатом в восемь голов против одного Россия практически гарантировано попадает в 1/8 финала, что стало сюрпризом.
МУЖЧИНА:После первого тайма я не думал, что мы победим, но она (показывает на жену. — ИноТВ) продолжала верить.Россия победила благодаря её вере.
БОЛЕЛЬЩИК:Мы рассчитывали на счёт 1:1 или 2:2, но на такое — никогда. Мы такого и представить не могли.
Мы немцы тоже хотим праздника, как у россиян. Но после поражения в первом матче против Мексики перевешивает страх, что сборная вылетит на групповом этапе. В последние дни главным образом исследовались причины произошедшего.
МАНУЭЛЬ НОЙЕР, капитан сборной Германии:Каждый раз во время еды мы за столом обсуждаем нашу игру и ищем возможности для улучшения. Мы открыто высказываем друг другу наши мнения.
Главным образом не хватает простых вещей. Страсти, воли и смелости. В субботу в матче против Швеции нужно будет проявить себя и устроить праздник немецким болельщикам.
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